Segítik a gyógyszer beszerzését Tiszasülyön

Tekintettel a koronavírus-veszély kapcsán előállt helyzetre, Tiszasüly képviselő-testülete is kiemelt figyelmet fordít a leginkább veszélyeztetett réteg egészségének védelmére.

A képviselők felajánlották egyhavi tiszteletdíjukat a hatvanöt év felettiek és a krónikus betegségben szenvedők gyógyszertámogatására. A kezdeményezéshez azok is csatlakoztak, akik nincsenek képviselői státuszban. Természetesen a falu polgármestere, sőt, a térség országgyűlési képviselője is támogatja a törekvést a tiszteletdíjnak megfelelő összeggel.

– A támogatottak köre pont az a réteg, amelyik nem követelőzik, nem kér hangosan támogatást, pedig szüksége lenne rá, így oda kell figyelni ezekre az emberekre – hangsúlyozta Nagy Richárd polgármester. – Nálunk a besenyszögi patika fiókgyógyszertára működik, és utóbbi időben akadozott a ellátás. Tapasztaltuk, hogy hiány van több fontos gyógyszerből is. Segítünk a beszerzésben is, összegyűjtjük a recepteket, és ha helyben nem tudjuk, akkor Szolnokról, Jászkisérről, környékbeli patikákból szerezzük be a készítményeket.