Segítséget kaptak a miklósi önkormányzattól

Önkormányzati bérlakásban helyezték el, és pénzbeli támogatást is kap az a tizenegy tagú törökszentmiklósi család, akiknek negyvenegy négyzetméteres lakóháza a közelmúltban égett le a Szivárvány utcában. A tűz miatt az ingatlan teljesen lakhatatlanná vált, és a használati tárgyak is tönkrementek.

– Az úgynevezett krízistámogatást, amelyet a család már benyújtott, egy bizottság bírálja majd el. Ez egy önkormányzat által adható pénzbeli segítség összegét az eset súlyához mérten állapítják meg. Ez biztosíthatja a károsultak részére azt, hogy legalább azokat a javaikat, melyeket elveszítettek, részben vagy egészben pótolni tudják – közölte Szegő János, a polgármesteri hivatal hatósági osztályának osztályvezetője.

Hozzátette, az önkormányzat szándéka szerint – amennyiben a leégett ház statikai állapota megengedi – valamilyen módon a helyreállításában is segít majd. A családot már a tűzeset éjszakáján önkormányzati bérlakásban helyezték el, és tárgyi adományokat is kaptak a helyhatóságtól. A bérlakásban hat hónapot tölthetnek, melyben lakhatásuk még hat hónapig meghosszabbítható, de lehetőségük van pályázni egyéb önkormányzati tulajdonú ingatlan bérlésére is.