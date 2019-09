Sertéspestis veszélye miatt tilos az eboltás két megyei járásban

Több jászsági település a honlapján, illetve a közösségi oldalon is értesítette a lakosságot, hogy a járási főállatorvos a Jászberényi és Jászapáti járás illetékességi területén megtiltja a szeptemberben esedékes eboltást. Ennek oka a Jászságot is fenyegető, nagy gazdasági kárt okozó afrikai sertéspestis, melynek terjedését az állatok mozgása elősegíti. Jászárokszállás honlapján közzétett értesítés szerint a veszettség elleni védőoltás továbbra is kötelező, melyet törvény ír elő. A lakosságot ennek időpontjáról tájékoztatják majd.