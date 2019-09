Sikeres volt a Civil kavalkád

A közelmúltban immár harmadik alkalommal rendezték meg Rákóczifalván a Civil Kavalkádot.

A településen működő klubok és egyesületek töltöttek együtt egy napot a főtéren. A település közösségi életének sajátossága, hogy rengeteg civil közösség tevékenykedik, egy részül hivatalosan bejegyzett egyesület, de számos csoport alulról szerveződő klub formájában működik, többségük a Varsány Közösségi Házban.

A kavalkádon 25 társaság vonult fel, a nyugdíjasoktól kezdve a horgász- és vadásztársaságon át az egészségügyi gondokkal küzdőket tömörítő klubokig, segítő csoportokig. E program legfőbb célja e közösségek kötetlen együttléte volt. A legtöbb csoport főzött is, de arra is jók az ilyen összejövetelek, hogy a civil szervezetek bemutassák tevékenységüket az érdeklődőknek, akár új tagokat is toborozzanak.

Az egyik legmutatósabb sátor az idén is a Kertbarát Kör sátra volt, ahol minikiállítást rendeztek a tagok kertjében termett zöldségekből, gyümölcsökből és dísznövényekből, illetve a télire eltett, tartósított finomságokból. Ugyanakkor horgászok, vadászok is felvonultatták trófeáikat.