Sikert aratott drónokról szóló pályamunkájával Szabó Andrea

Az első helyet és a különdíjat is megszerezte a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Tudományos Diákköri Konferenciáján a zagyvarékasi Szabó Andrea.

A Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar negyedéves repülésirányító hallgatója ezzel továbbjutott az országos fordulóba.

Egészen középiskolás koráig nem tudta, mi szeretne lenni a zagyvarékasi Szabó Andrea. Sporttagozatos osztályba járt, így ez volt az erőssége, valamint az angol nyelv. Ám egy valamiben biztos volt: mindenképp felsőfokú végzettséget szeretne szerezni.

– Mivel más nem keltette fel az érdeklődésemet, elmentem a Nemzeti Közszolgálati Egyetem nyílt napjára, ahol láttam, milyenek az ottani hallgatók napjai. Hogy hol laknak, milyen körülmények között és szabályrendszerek szerint élnek – idézte fel a több mint négy évvel ezelőtt történteket a most már honvéd tisztjelölt Andrea. – Igazából ez tetszett meg az iskolában, hogy egy nagyon szoros, szűkebb közösséghez tartoznak, és mindannyiuknak az a célja, hogy valami pluszt adhassanak a társadalomnak. Én is szeretnék valamit letenni az asztalra azért, hogy mások biztonságban élhessenek, és szeretnék segíteni az embereknek, hogyha esetleg valamilyen katasztrófahelyzet állna be. Így lettem a Nemzeti Közszolgálati Egyetem hallgatója.

Andrea az első két évében alapozó tantárgyakat tanult, majd katonai légiforgalmi irányítónak jelentkezett. Emellett mint honvéd tisztjelölt, a Magyar Honvédség Ludovika Zászlóalj állományának is tagja.

Mint minden felsőfokú oktatási intézményben, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen is évente megrendezik a Tudományos Diákköri Konferenciát. A megméretésre mind a négy évfolyamról jelentkezhetnek hallgatók, bármilyen témával, melyeket utána szekciókba sorolnak. Ebben a tanévben négy szekcióban versengtek egymással a hallgatók, és mindegyikben hirdettek első, második és harmadik helyezetteket, valamint különdíjasokat. A versenyzőknek első körben le kellett adniuk egy szakdolgozat jellegű, minimum harminc oldalas pályamunkát, majd előadást kellett tartaniuk.

– Azért is jelentkeztem a konferenciára, mert így már az utolsó évem elején elkészült a szakdolgozatom, amikor még több időm volt foglalkozni vele – árulta el Andrea. – Mindenképpen olyan témát szerettem volna választani, amelyről most még alig lehet tudni valamit, és inkább a jövőben fog kiteljesedni. Végül a drónokra esett a választásom. Nem voltam annyira otthon a témában, de tudtam, ez elég meghatározó lesz a következő években, és a hivatásomhoz is kötődik majd. Hiszen a drónpilótáknak is igényelniük kell légteret, valamint nekünk is ismernünk kell a szabályokat, hogy például hol lehet reptetni, és milyen magasan. A biztonsággal kapcsolatos témák mindig is érdekeltek, ezért erről az oldalról közelítettem meg a problémát.

– Mivel az egyetem légierős képzése Szolnokon folyik, így itt meg is nézhettem, hogyan néz ki a drónrepülés a gyakorlatban. A dolgozatomban megvizsgáltam a drónkonfliktusokat, például, hogy miként lehet elkerülni az ütközéseket. Emellett írtam az új dróntörvényről is, amely nyáron lép életbe, hogy ez mennyiben fogja segíteni az incidensek megakadályozását. A végén pedig levontam a következtetéseket, hogy min kellene javítani, és milyen szabályokra van még szükség.

Andrea drónokról szóló pályamunkájával az első hely mellett a dékáni különdíjat is bezsebelte, valamint a Magyar Honvédség Parancsnoksága Légierő Szemlélőség díját is neki ítélték.

– Hála az első helynek, a pályamunkámat elfogadták szakdolgozatnak, így emiatt már nem kell aggódnom. Emellett az Országos Tudományos Diákköri Konferenciára is továbbjutottam, ami jövő tavasszal lesz. Aki ezen részt vesz, annak megismerik a nevét, tehát karrierindítás szempontjából ez egy elég jó lehetőség – beszélt a „nyereményeiről” Andrea, aki nagyon hálás a családja támogatásáért és a konzulense segítségéért.