Slágertermékké vált a spárga a jászkunsági piacokon

Tavasszal megjelenik a piacokon a spárga, melyet jellemzően húsos kötegekben kínálnak. A spárga zsenge, megvastagodott hajtásait, sípjait fogyasztjuk, melyek amellett, hogy ízletesek, A, B1, B2, C és E-vitaminban is gazdagok, de folsav, kalcium, vas, foszfor és kálium tartalmuk is jelentős. Szolnokon is mind többen keresik már ezt a növényt.

Az üzletek kínálatában leggyakrabban a halványított spárgával és a zöld spárgával találkozhatunk. Ismert még a lila spárga is, mely lényegében azonos a fehér spárgával, de a nappali fény hatására a hegye fokozatosan lilás színt ölt. Legoptimálisabb azonban, ha a piacokon frissen szedett sípokat vásárolunk a termelőktől. A szolnoki piacon Pozderka László évtizedek óta árulja Rákóczifalván termesztett zöld spárgáját. Két hete szedte az első adagot. Mint mondta, az időjárás miatt körülbelül két-három hetet csúszott idén a szezon. Tavaly jó volt a vegetáció, így valószínűleg jó termése lesz idén is. – A zöldhagyma mellett a spárga az első tavaszi zöldségnövény, amit fogyaszthatunk Magyarországon. – Kiváló élettani hatásai vannak, elsősorban a méregtelenítés az, amit ki kell emelni. Nagyszerű ételeknek lehet alapanyaga – hangsúlyozta a termelő. – A spárgát a szolnokiak már megismerték és megkedvelték. Annak idején, a kilencvenes évek végén szinte teljesen ismeretlen volt, lassan azonban megszokták, megszerették. Ma már állandó kereslet van rá. László idén új ültetvényt is szeretne telepíteni. Kizárólag zöld spárgával foglalkozik, a környéken a talaj ennek termesztéséhez megfelelő. – A talajigényéről tudni kell, hogy a spárga a laza, homokos, de szerves anyagban gazdag talajt szereti. Ültetés után leghamarabb két-három év múlva fordul termőre, akkor lehet először szedni a sípokat. A spárga vízigényes növény. Tűri a szárazságot is, de az öntözést nagyon meghálálja. Húszfokos talajhőmérséklet fölött képes tíz-tizenöt centit nőni egy nap alatt, ezért naponta kell szedni – sorolta a tudnivalókat a termelő. Hubai Imre Csaba, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei elnöke kifejtette, hogy megyénkben még nincs kialakult hagyománya a spárgatermesztésnek, mindössze körülbelül tizenkét hektáron foglalkoznak vele. – Pedig nagyon hasznos növény, egészséges táplálék mind a fehér, mind a zöld fajta. – A mennyiség többszörösét meg lehetne termelni megyénkben. Elsősorban laza, homokos, tápanyagban gazdag talaj szükséges hozzá, ez többfelé rendelkezésre áll, másodsorban felvevőpiac szükséges, ami szintén elérhető, exportlehetőségek is rendelkezésre állnak. Csak a szándék hiányzik, hogy a gazdálkodók foglalkozzanak vele. A konyhakultúrába még nem épült be kellően ez a növény, nagyobb hangsúlyt kellene fektetni a népszerűsítésére is – fejtette ki a megyei NAK-elnök. Sípja alapján ellenőrizhetjük a minőséget Pozderka László elmondta, a zöld spárgát a fehérrel ellentétben nem szükséges meghámozni, kivéve az alsó részt, hogy ne legyen fás. A piacokon érdemes friss szedésű spárgát vásárolni, a frissességét a spárgasíp alján ellenőrizhetjük, ott ugyanis meglátszik, ha fonnyadt. Az áruházakban jellemzően zárt csomagolásban árulják, ott nehéz ellenőrizni, bár az üzletekben egyébként is pár nappal korábban begyűjtött spárga kerül a vásárlók elé. Azt is érdemes tudni, hogy ha a rügyek már nyitottabbak, akkor eleve fásabbak lehetnek a sípok is, mivel idősebb a növényről van szó.