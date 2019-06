Smile, a kis tacskó a mentőkutyák egyik legjobbja

Álmosan pislogott fotóriporterünk kamerájába az anyósülésén elterülve Smile, a zagyvarékasi Életjel Mentőcsoport keresőkutyája tegnap kora délelőtt.

A kis tacskó hajnalban ért haza a „munkából”, ugyanis Cserkeszőlőn próbált egy eltűnt idős nő nyomára bukkanni. Smile már kilenc éve hűséges társa Turi Lászlónak, a mentőcsoport vezetőjének.

– Smile-t egy kisállatbörzén találtam. Egy kalitkába volt bezárva harmadmagával. Akkor már régi álmom volt, hogy legyen egy tacskóm, és ott el is dőlt, hogy ő lesz az – emlékezett vissza az első találkozásra Turi László.

– Hat-hét hetes volt akkor, és már az első pillanattól kezdve egymásra voltunk hangolódva. Akkor már tagja voltam az önkéntes szervezetnek, így nem volt kérdés, hogy mentőkutya lesz belőle, ezért azóta, hogy hozzám került, folyamatosan tanul.

– Egy mentőkutya kiképzése ugyanis minimum három év. Először, egy hat hónapos teszten kiderül, hogy alkalmas lesz-e erre a munkára. Ha igen, akkor folytatódik az oktatása, és másfél-két éves korától kezdve jönnek sorban az egymásra épülő vizsgák.

– Smile azért is különleges, mert több ilyet is elvégzett, például élő ember, holttest és vízben lévő holttest utáni kutatásra is ki van képezve, de a romok között is megállja a helyét. Jelenleg talán négy ilyen kutya van az országban.

– Emellett Smile-val megszereztük a Nemzeti Mentőkutyás Minősítést is, ami azt jelenti, hogy hivatalosan is bevethető az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság kérésére.

– A Hableány sétahajó tragédiája után is ők riasztottak minket, hogy vegyünk részt a holttestek felkutatásában, mert tudták, hogy Smile erre is ki van képezve – mondta Turi László, miközben Smile felkéredzkedett az ölébe, és kényelmesen elhelyezkedett, hogy pihenjen egy kicsit.

Az elválaszthatatlan páros már számos bevetésen van túl, hiszen állandóan készenlétben kell állniuk. Mióta Smile aktív mentőkutya lett, szinte mindenhová viszik, ahol szükség van a segítségére, így nagyon sokat dolgozik.

Rengeteg vízi- és területkeresésben vett már részt, de a tiszafüredi és a másfél évvel ezelőtti újszászi gázrobbanáshoz is őt hívták, hogy vizsgálja át a ház romjait, áldozatokat keresve. Amikor pedig nemrég Békéscsabán leégett az István malom, akkor is ő kutatta át a helyszínt.

A legjelentősebb bevetése azonban az volt, amikor 2006-ban a földrengés sújtotta Ecuadorban kutatott túlélők után, a romok között. Másik két „kollégájával” tizenhárom embert találtak meg Dél-Amerikában.

Turi Lászlótól megtudtuk, hogy természetesen az a jó mentőkutya, ami minél több emberre bukkan rá, de fontos, hogy ezt nem kényszerből csinálja, hanem gazdaszeretetből és játékból.

– Vannak, akik étellel próbálják jutalmazni az ebet, de egy nagyon jó mentőkutyát könnyen el lehet így hizlalni. Ráadásul Smile esetén ez a módszer nem lenne túl jó ötlet, hiszen amikor például egy romba dőlt házban étel is akad, már eleve motiválná, és megjutalmazná magát a hűtőből.

– Mi inkább játékkal, simogatással és dicsérettel díjazzuk a kutyát, és neki ez többet jelent, mint egy jutalomfalat. Persze ő is szeret nassolgatni, imádja az édességet, például a csokit, de próbálunk egészséges életmódot folytatni, igaz-e? – paskolja meg szeretettel Smile-t a gazdája.

– A kistestű mentőkutyáknak egyébként számtalan előnyük van. Például fel tudom vinni a repülőre, az utastérbe, poggyászként, mert nyolc kilogramm alatti. Emellett kis helyekre is befér, bármikor felkaphatom, hogy átvigyem máshová, és a kis magasságából adódóan közel van a talajhoz, tehát hamarabb megérzi a szagokat.

– A tacskó egy kotorékeb, tehát nagyon kitartó, de mentőkutyaként nem annyira közkedvelt, hiszen a legtöbb feladatot számunkra a területátvizsgálás adja. Ez pedig egy hosszabb lábú ebbel egyszerűbb.

– Persze Smile is megtesz mindent, amit tud, de jobban lefárasztja, főleg ilyen hőségben. Gyakran előfordul, hogy a kezemben viszem, és ő csak szimatol, főleg ha nagy a fű azon a területen, ahol keresni kell.

– Később persze ez majd gyakoribb lesz, ahogy öregszik. Szokták kérdezni, hogy mikor nyugdíjazzuk a kutyát, de nem teszünk ilyet, csak a feladatokból veszünk el. Ha ugyanis nyugdíjazom az ebet, azt érzi, hogy félretették, mellékvágányra került, és akkor valóban le is fog épülni.

– Mivel Smile-nak már nagy rutinja van, arra is nagyon jó lesz később, hogy ölben tartva szimatoljon vagy az autóablakon ki tudjon szagolni. Tehát a kutya és az ő egészségügyi állapota dönti el, hogy meddig dolgoznak vele és milyen szinten – magyarázta Turi László, majd megpróbálta mozgásra bírni Smile-t, hogy készíthessünk néhány fotót.

Ez azonban csak akkor sikerült, amikor előkerült kedvenc játéka, egy kis csipogó gumielefánt, ami már kölyökkora óta megvan. Érdekes, hogy mint minden kutya, az összes hasonló játékát szétrágta már, de ez az egy épségben maradt.

Nagyon jó házőrző is az éber négylábú

Smile házi kedvencként éli a hétköznapjait Turi Lászlóval és családjával, de amikor munka van, „felöltözik”, és onnantól kezdve teljesen máshogy viselkedik.

– Ha meglátja a sárga egyenruhánkat, egyből átkapcsol egy másik üzemmódba – mondja a gazdája. – Öt kutyánk van otthon, és Smile az egyik hangadó, hiszen a tacskók nagyon éberek, és jó házőrzők.

– Sokszor bent a lakásban hamarabb észreveszi azt, amit jelezni kell, mint kint a nagyobb kutyák az udvaron. A három tacskónk egyébként a családot is nagyon védi, és minden tagjára vigyáznak.