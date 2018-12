Sofőrhiánnyal küzdenek a szállítmányozó cégek

Küszködik a hazai fuvarozószektor: egyre többen adják vissza a vállalkozói igazolványukat, és inkább vállalnak munkát alkalmazottként, külföldön, esetleg a nálunk tevékenykedő külföldi tulajdonú szállítmányozó cégeknél.

Ez persze tovább rontja a magyar vállalkozók amúgy sem rózsás helyzetét. A megyei látlelet ugyanolyan, mint az országos, a fuvarozó kisvállalkozások létszámának csökkenése folyamatos, erősítette meg Juhász József, a Fuvarozó Vállalkozók Országos Szövetsége (FUVOSZ) megyei szervezetének vezetője is.

– A sofőrhiány, az üzemanyag árának változása és az emelkedő útdíj is nehezíti a fuvarozók helyzetét – számolt be róla Imre István János fiatal vállalkozó.

Ő a fuvarozás mellett gépszállítást, kamion- és autómentést is vállal. – Munka az most lenne, de nagy kérdés, mit tud bevállalni a szállítmányozó. Sok sofőr kiment külföldre. Nekem zömében fiatal gépkocsivezetőim vannak, de nem tehetem azt, mint régen, hogy a kezdőket csak rövidebb utakra küldöm, be kell őket dobni a mély vízbe.

Volt olyan sofőröm, akit betanítottunk, az élvonalba került, de Nyugat-Magyarországra költözött, és más munkát végez, amivel sokkal többet keres. Szívesen visszajönne, szeret vezetni, de kis belföldi cégként 350–400 ezer forintos fizetést nem tudunk adni belföldi fuvarozónak – fejtette ki a vállalkozó.

– Az is probléma, hogy gyakran változnak az üzemanyagárak, és ha meghatározok egy adott fuvardíjat, nem mondhatom két hónap múlva, hogy mégis többet kérek, mert közben drágult a benzin. Januártól megint emelik az egyébként is magas útdíjat, abban azért reménykedem, hogy ennek mértékében csak tudom emelni a fuvardíjat – bizakodott.

– A jelenlegi fuvardíjakon nem lehet kifizetődően működtetni a vállalkozásokat – mutatott rá Juhász József, a Fuvarozó Vállalkozók Országos Szövetsége (FUVOSZ) megyei szervezetének vezetője. – Érdekképviseleti szervezetünk álláspontja szerint 15–20 százalékos mértékű díjemelés szükséges. Mi indokolja ezt?

– A jármű üzemeltetésénél legnagyobb tétel az üzemanyagár, amely megduplázódott. A biztosítási díjak három-négyszeresére drágultak, a járműalkatrészek, plusz adminisztratív terhek és a munkabérek is jelentősen nőttek. Az útdíjak folyamatosan emelkednek. Az útdíjszedő szervezet vezetőjének a tájékoztatása szerint öt év alatt a 3,5 tonnánál nehezebb teherautók országosan 1010 milliárd forinttal járultak hozzá az úthálózat működtetéséhez. Ennek ellenére az utak fele teljes körű felújításra szorul, miközben komoly milliárdokat kaszál az állam a közlekedésen. Ez bizony a járműpark műszaki állapotára is rossz hatással van! – hívta fel rá a figyelmet.

Azt is elmondta, pontos jövedelmezőségi adatokat illetően hiányosak az érdekképviseleti szervezet információi, már csak azért is, mert a jogszabályváltozást követően sok vállalkozás lecserélte a nagy teherautókat több kicsire, 3,5 tonna össztömeg alattira. Számukra a jogszabály megszüntette a tevékenységi engedély kötelezettséget. A csere előnyei nyilvánvalóak: a sofőrjeik mentesülnek az 5 évenként ismétlődő GKI-vizsga alól, elégséges, ha úrvezetői jogosítvánnyal rendelkezik a gépkocsivezető. Egyszóval, kiesnek az érdekképviseleti szervezet látóköréből.

Megrendelői oldalról is tapasztalják azonban a gondokat, ami főként itt is a kisebb cégek életét nehezíti. Van, hogy visszajeleznek, adott időre nem tudnak egy-egy fuvart bevállalni, mert járműkapacitás lenne ugyan, de nincs, aki a teherautót vezesse, de megesik, hogy a megrendelő már csak a késedelmes szállítással szembesül.

Néhány éven belül tízezrek vonulnak majd nyugdíjba

A fuvarozók nem a tervezett, évi 400 órás túlóra lehetőségében látják a megoldás kulcsát.

– A járművezetőket akár évi háromszáz óra túlmunkára is kötelezni, nagy veszélyt hordoz magában, ugyanis a kimerült sofőrök bármikor súlyos balesetet okozhatnak. A buszsofőrök, kamionsofőrök olyan munkakörökben dolgoznak, melyek fokozott egészségügyi kockázatot jelentenek, ezért a korábbi szabályozás szerint a munkavállalók korkedvezménnyel mehettek nyugdíjba. Ezt a lehetőséget 2012-ben eltörölte a kormány, így most rájuk is az általános nyugdíjkorhatár érvényes – érvelt Juhász József. – Ráadásul egyre öregszik a szakma, a 40-es és 50-es korosztály alkotja a csapat zömét. Égető a munkaerőhiány, ráadásul öt-tíz éven belül akár a sofőrök fele, több tíz­ezren vonulhatnak nyugdíjba. Még mindig jelentős sofőrhiány van, annak ellenére, hogy már több ezer gépkocsivezetőt képeztek ki állami támogatással.

