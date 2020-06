Sok csapadék esett megyénkben, áradnak folyóink

Az elmúlt hetekben rengeteg csapadék hullott megyeszerte, és a közeljövőben is várható még további eső. A folyók is alaposan megduzzadtak, hiszen a Tisza vízgyűjtő területén is marad még a csapadékos időjárás.

Az áradás folyamatos, a napokban akár elsőfokú készültségi szintet elérő vagy meghaladó vízállások lehetnek. A Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóságtól kapott tájékoztató szerint a működési területükön júniusban (22-én reggelig) átlagosan 86,2 milliméter csapadék hullott, ez már most, egy héttel a hónap vége előtt, meghaladja a sokéves területi átlagot, ami egyébként 66,2 milliméter. Ahogy azt Laczi Zoltántól, a Kö­ti­vízig sajtóreferensétől megtudtuk, a legnagyobb mennyiségű júniusi csapadékot eddig Karcagon (129,1 milliméter) és Törtelen (131,2 milliméter) jegyezték fel. – A nyár első hónapjában eddig (június 23-ig) 125,7 milliméter esőt regisztráltunk Szolnokon. Összehasonlításként: az ezt megelőző öt hónapos időszakban 106,9 milliméter csapadékot mértek a megyeszékhelyen. Az elmúlt napokban a Tisza felső vízgyűjtőin is a havi sokéves átlagot meghaladó csapadék hullott. A nagy mennyiségű csapadék hatására a Tiszán és a mellékfolyókon árhullámok alakultak ki. A Közép-Tiszán első fokozathoz közeli vagy azt meghaladó vízállások várhatók. Ez azt jelenti, hogy Szolnok belterületén, a folyó jobb partján a hatszáz centiméteres felső padka is víz alá kerül. A hullámterek nagyrészt fel fognak töltődni.