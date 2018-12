Mára igencsak kinyílt a világ, így nem meglepetés, hogy sokan a szülőföldjüktől távol próbálnak szerencsét.

Az okok sokfélék lehetnek, hiszen minden költözőnek megvan a maga indoka, hogy miért választ új életteret. Hosszú ideje tart már a folyamat, miszerint sok megyebeli az ország más térségeibe, vagy éppen külföldre vándorol.

A Jászkunságból elköltözők nagy része például Budapestet választotta új otthonának, ami talán nem is szokatlan, ha a főváros közelségét nézzük. De mi a helyzet azokkal, akik térségünkbe költöznek?

Új környezetben szerencsét próbálni elsőre igenis embert próbáló! Más szokások, és persze elsőre ismeretlen településnevek, bármerre is nézünk. S bizony, így van ez megyénkben is.

Magam is tudom, mivel nem ide születtem: több mint kétszáz kilométerről érkeztem Szolnokra. Akkoriban számomra is sok minden szokatlan volt, s néha még ma is az. Ha a szomszédot „specivel” kínáltam, nem értette, mit szeretnék.

Azt mondta, annak az édességnek itt nápolyi a neve. Ha islert kértem a boltban, az itt tornyos volt és habos, de legalábbis távolról sem hasonlított a Győr környékire. Ha „prést” vittem ajándékba, kíváncsi tekintetek jelezték, ilyen néven nem ismert errefelé a közismert hústermék.

A városnapok sergője mellett elhaladva pedig a legtöbben már meg sem lepődtek, amikor „ringlispílnek” neveztem a körbe-körbe járó eszközt.

Bárhova is költözzünk a megyében, egészen biztos, hogy sok-sok élményt rejthet az új közeg. Ám, hogy a jövőben miként boldogulunk új környezetünkben, épp annyira múlik rajtunk, mint az adott közösségen.