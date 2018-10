Sok fiatal még az állásinterjún is nehezen szakad el a netes szlengtől

A fiatal generáció már a mobiltelefonok, a netes fórumok, közösségi oldalak, csetek bűvöletében cseperedett fel. Ám sok fiatal nem érzi, az ott használt fogalmazásmód, rövidítések nem keltenek túl jó benyomást, ha például egy álláspályázatban használják.

„ Hi! Idén végeztem el az xy középiskolát, 8 órás állás érdekelne. 2x voltam gyakorlaton hasonló helyen, tehát nem vagyok tök kezdő :-). Milyen munka lenne számomra? Mail választ várok! Thx ! BB!”.

Ilyen szövegezéssel kapott nemrégiben e-mailt egy szolnoki vállalkozás egy pályakezdő fiataltól. Az ifjú netes böngészés során bukkant rá a szakmájába vágó tevékenységet folytató cég honlapjára, és nem gondolt arra, hogy hivatalos megkeresésnél kerülnie illenék a netes szlenget. Az eset azonban nem egyedülálló.

– Az utóbbi időben én is láttam vagy ötven olyan pályázatot, amit nem megfelelően fogalmaztak meg – árulta el dr. Sziráki András, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara megyei elnöke, aki szintén találkozott furcsa rövidítésekkel, smiley jelekkel is a pályázatokban.

– Az illető felkészültségét mutatja, hogy ki milyen módon tud pályázni – hangsúlyozta.

– Van, aki úgy fogalmaz, hogy az értelmezése sem egyszerű, van, hogy megszólítást sem használ, az önéletrajzot is nagyon rövidre fogja. De a másik végletre is akad példa. Az inkább az idősebbekre jellemző, hogy nagyon terjengősek, láttam már 8–10, de még 20–30 oldalas önéletrajzot is.

– A 15–20 éves pályafutása alatt volt vagy 20 munkahelye, és azt is részletesen kifejti, ahol csak pár heteket dolgozott. De kezdő munkavállalóként sem mindig ütik meg a legmegfelelőbb hangot.

– Volt dolgom pályakezdővel, akivel egy kézfogásnyi időre találkoztam, következő alkalommal pedig kapásból letegezett, holott a kamarában is kevés ember van, akivel tegeződöm – mesélte, hozzátéve, hogy középiskolában és felsőoktatásban is tanítani kellene az elvárható stílust.

– Nem jók a tapasztalataim, a fiatalok nem tudnak kommunikálni – nyilatkozta Gaál Zoltán, a szolnoki Dreher Étterem és Söröző társtulajdonosa. Ritkán írnak ki álláspályázatot, de az x-y-z generáció közötti különbség feltűnt a jelentkezőknél.

Amit hiányol: a fiatalok nem törekednek a személyes kommunikációra, nem tudnak beszélni, sokszor a telefonszámot sem adják meg, „kérek e-mailes visszajelzést” szöveg szerepel a pályázat végén. De akkor is, ha egy rendezvény lebonyolításának árairól érdeklődnek. De találkozott már a „Dobjon egy e-mailt!” változattal is.

– Bízom benne, hogy a személyes kommunikáció korának még nincs vége – jegyezte meg a Gaál Zoltán.

– Konkrétumokat szóban sokkal könnyebb és gyorsabb tisztázni, mint e-mailes üzenetekben, telefonon, személyesen a felmerülő kérdésekre is azonnal választ kaphat az ember. Utána már üzenhetünk e-mailen.

Oktatni is lehet

– A fiataloknál a kommunikációs probléma valós – erősítette meg dr. Bischof Zsolt, a Béres Zrt. cégvezetője is.

– A Béres Zrt. is bekapcsolódott a Szolnokon a Jövőd! programba, ahol az önkormányzattal, a Szolnoki Műszaki Szakképzési Centrummal és az Impulzus Egyesülettel közösen féléves beilleszkedési programba vonjuk be a fiatalokat.

– Itt átbeszélik velük azokat a nehézségeket, amikkel kezdő munkavállalóként szembesülhetnek. Megtanulják, hogyan kell megírni jelentkezéshez egy levelet, milyen megszólítás, stílus használatos, hogyan kell elköszönni, vagy egyáltalán miként kell felöltözni a személyes találkozóra – mutatott rá a cégvezető.