Sok helyen bezárnak a bankfiókok

A Central Takarék négy, a 3A Takarékszövetkezet tizenegy fiókját zárta vagy zárja be Jász-Nagykun-Szolnok megyében, mert nem éri meg a kirendeltségek fenntartása. Ezzel több ezren maradnak helyben lévő banki szolgáltatás nélkül.

Tiszasülyön de­cemberben aláírásgyűjtéssel tiltakoztak a Central Takarék Szövetkezet fiókjának bezárása ellen a helyiek, hiába. Nemcsak a kirendeltséget szüntette meg a pénzintézet, de elvitték a falu egyetlen ATM-jét is.

A fiókot Kőtelekre helyezték át, a lakosoknak így utazgatniuk kell, ha pénzt szeretnének felvenni. Bár van mód a postán keresztül is kezelni takarékszámláikat, az pluszköltséggel jár.

– Ez azért is probléma, mert munkaidőben nem mindenki tud egy másik településre átjárni. A közfoglalkoztatotti munkabérünket is számlára utalják – panaszolja az egyik érintett, Baricz Katalin. ATM jelenleg Kőtelken sem működik, ha automatából kellene pénzt felvenni például hétvégén, akkor utazhatunk negyven kilométert Szolnokig! – teszi hozzá.

– Aláírásgyűjtést indítottam, hatszázan írták alá az ívet. Telefonáltam, levelet is írtam a veresegyházi központba, még országgyűlési képviselőtől is próbáltam segítséget kérni, hogy ne zárják be a kirendeltséget.

– Eredménytelen volt – mondja Pollák Tibor polgármester. Hozzáteszi, kaptak olyan ajánlatot, hogy bérelhetnek egy ATM-et havi kétszázezer forintért, de ilyen magas összeget viszont nem éri meg erre áldozniuk.

A Central Takarék országosan 44 kirendeltségét helyezte át, ez megyénkben Tiszasüly mellett még Nagykörű, Jászberény és Jászdózsa településeket érinti.

– Itt december közepén szűnt meg a takarék – ezt már Nagykörűben mondja az egyik érintett, Rimóczi Dénesné.

– Sokaknak itt, a faluban könnyebbség volt a megléte, hiszen a fiók helyben, a községünk főterén volt. Csataszögről is idejártak át. Most, hogy egy hónapja zárva van a fiók, a „takarékosoknak” át kell utazni a szomszédos Kőtelekre, mert a térségben már csak ott működik – teszi hozzá.

– Magyarországon a nagyjából 2360 működő hitelintézeti fiók több mint fele a takarékszövetkezeteké, vagyis országosan is kimagaslóan magas a vidéki ügyfelekhez közel működő fióki lefedettségünk – mondja Vargáné Králik Katalin, a Central Takarék Szövetkezet elnök-ügyvezetője.

– Jelenleg közel minden negyedik településen vagyunk jelen fiókjainkkal, míg más pénzintézetek csupán minden huszadik-ötvenedik településen működtetnek kirendeltséget.

– Sajnos a piaci részesedésünk egyáltalán nem tükrözi ezt az arányt, így fiókfenntartási költségeink jelentősen meghaladják a tartósan finanszírozható mértéket – indokolja a bezárásokat az elnök-ügyvezető.

De nem csupán ez az egy takarék döntött az utóbbi időben a kirendeltségek bezárásáról. A 3A Takarékszövetkezet de­cemberben és február elsejétől összesen tizenegy fiókot szüntetett vagy szüntet meg. Kengyelen februártól zár be a helyi fiók.

– A Tisza Takarékszövetkezet 2014-ben egy szépen felújított épületben kezdte meg működését, de ugyanezen év végén csődbe ment – mondja Kengyel polgármestere, Nagy Szilárd.

– Ekkor több mint ötszáz kengyeli lakosnak volt bent megtakarítása, egy kivétellel mindenkit kártalanítottak. Ez óriási bizalomvesztést vont maga után. Később már nem nézték a lakosok ezt a formát jó szemmel, ezért azt sem, hogy milyen takarék az.

– A 3A Takarékszövetkezet így hiába nyitotta meg egy éve a fiókot, nem tudták a bizalmat visszaállítani. A legtöbben Törökszentmiklósra járnak egy másik bankhoz, a Takarékbank pedig ezentúl Martfűn várja a kengyeli ügyfeleket.

– A takarékos ATM-et már hónapokkal ezelőtt megszüntették, jelenleg egy másik, magyar bank pénzautomatája üzemel a településen – mondja Nagy Szilárd.

Az örményesiek viszont próbáltak harcolni a helyi fiókért, sikertelenül.

– Próbálkoztunk azzal, hogy felvegyük a kapcsolatot a 3A Takarékszövetkezettel, de nem sikerült. Mivel kistelepülésen vagyunk, banki szolgáltatást egyedül a Takarék nyújtott.

– A kereskedelmi bankok a magas fenntartási költséget ugyanis nem vállalják be. Nagyon sajnáljuk a döntést, annak viszont örülünk, hogy legalább az ATM-et meghagyták – mondja Török Tamás polgármester.

Jánoshidán december 31-én zárták be a helyi fiókot, a helyiek felháborodtak a döntésen, itt is aláírásgyűjtésbe kezdtek. Volt eredménye, elérték, hogy párbeszéd kezdődjön a pénzintézettel.

Így január elsejétől megmaradt a falu ATM-je és elképzelhető, hogy a község kap jobb, használhatóbb bankautomatát. Azoknak a lakosoknak, akik nem rendelkeztek bankkártyával, a takarékszövetkezet helyben lehetőséget adott arra, hogy igényeljenek.

Cibakházán is lehúzza februárban a rolót a 3A Takarékszövetkezet. Fekete Géza alpolgármester elmondta, nemrég közölte a pénzintézet vezetősége az önkormányzattal a hírt.

Azt azonban megígérték, hogy a februári nyugdíjat még helyben átvehetik a lakosok. A bezárást a csekély forgalommal indokolták. Szerencse, hogy a településen van egy bankautomata, amely azonban várhatóan nem lesz már elegendő az egész községnek. Sokszor így sem tudnak a lakosok pénzt kivenni, mert időnap előtt elfogynak a bankjegyek.

A cibakiak a jövő hónaptól a helyi postát vagy a tiszaföldvári két másik bankot választhatják pénzügyeik intézéséhez.

Megkerestük a 3A Takarékszövetkezetet. Jász Péter, a pénzintézet ügyvezető igazgatója elmondta, december végén Jánoshidán szüntették meg a kirendeltségüket, idén február elsejével pedig Tiszapüspökin, Jászfelsőszentgyörgyön, Jásztelken, Rákócziújfalun, Cibakházán, Kengyelen, Örményesen, Csépán, Tiszaderzsen és Zagyvarékason zárják be a fiókokat.

Hangsúlyozta, a februári nyugdíj fizetésekor még mindenhol kinyitnak annak érdekében, hogy az ügyfeleknek legyen módjuk bankkártyát intézni. A bezárásokat a 3A Takarékszövetkezet is költségracionalizálással magyarázza.

– Egy fiók fenntartása és működtetése rendkívül költséges dolog – mondja Jász Péter.

– Ha egy településen nincs olyan erős fogyasztói igény a takarék szolgáltatásai iránt – sem az önkormányzatok, sem a lakosság, sem a vállalkozók részéről –, ami a fiók fenntartásának költségeit kitermeli, akkor ott bizony el kell gondolkodnunk a veszteséges fiók bezárásáról.

– Ez történik a nevesített kirendeltségeink esetében is. A takarékok – így a 3A Takarékszövetkezet is – a piacról élnek, működésüket csak akkor tudják fenntartani, ha nyereségesek.

– Tudjuk és megértjük, hogy ez kellemetlenséget okoz a település lakosainak, de sajnos nem tudjuk tovább finanszírozni a fiókok fenntartásának veszteségeit – hangsúlyozza Jász Péter. Hozzáteszi, mindenhol próbálnak az igények és a lehetőségek összehangolásával megoldást találni.

– Van ahol egy könnyen megközelíthető, közeli fiókhoz irányítjuk a lakosokat, ilyen például Cibakháza, ahol a közeli tiszaföldvári kirendeltségünk várja az ügyfeleket. Van, ahol ATM-et biztosítunk a készpénzellátásra.

– Sok helyen a meglévő ATM korszerűsítését is elvégezzük. Akad olyan település is, amelyet mobilbusszal látunk el az alapvető pénzügyi kiszolgálás elérése érdekében – teszi hozzá végezetül az ügyvezető.