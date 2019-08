Sok ősi magyar szőlőfajta megtalálható kertjében

Barcza Gábor a Tiszazugban közel három hektáron termeszt szőlőt, földje egy fajtagyűjtemény, a környéken az utolsó, ahol az ősi magyar szőlőfajták közül az országban egyedülálló módon például a fekete kesely is megtalálható. De számos más, eddig beazonosítatlan fajta is terem szőlőjében. Természetesen akadnak ismertebb fajták is: piros szlanka, kövidinka, genovai csemegeszőlő, Kossuth saszla vagy halhólyag.

– Tiszaföldváron meglehetősen nagy területeken műveltek szőlőt korábban, nagyapámnak is volt egy területe, ahol kapáltunk és szedtük a fürtöket, de kimaradt húsz év, amikor mással foglalkoztam. Közel tíz esztendeje kezdtem bort kóstolgatni, akkor még az édesebbet kedveltem. – Amikor viszont már felismertem a fajták sajátosságait, változott az ízlésem. 2014-ben örököltünk egy területet a családommal, amit kitakarítottunk, és néhány év alatt bortermővé tettünk. Földjeink egy részén még most is lucerna és erdőség várja a betelepítést – mesélte Barcza Gábor földvári szőlész-borász szakmérnök. A tiszazugi a Kunsági borvidék része, a területen viszont a Kecskemét környéki homok helyett Tisza melletti tápanyagban gazdag, löszös, humuszos öntés talaj van, ami jót tesz a szőlő zamatának. Éghajlatilag alkalmas a vidék a szőlőtermesztésre, mivel a környéken ritkán pusztít jégkár. Persze az időjárás nem minden, a megfelelő terméshez szakszerű gondozás is szükségeltetik. Az országban is egyedülálló fekete kesely, melyet Bar­cza Gábor néhány évvel ezelőtt fedezett fel, egy vélhetően kadarka hibrid bőtermő, nagy szemű borszőlő, a tavaly termett fürtökből már bort is készített, igaz még nem eladásra. A szőlész igyekszik fenntartani a rég elfeledett, illetve arra érdemesnek ítélt fajtákat, amit lehet szőlőiskolában gyökereztet és a sorokba ültet, így is szelektálva a azokat. – A területeimen Dunántúlon és egyéb történelmi borvidékeken használatos művelési módot választottam, ami a környéken meglehetősen újszerű. Nyolcvan centiméter magasan meghajlítom a vesszőt, így a szezonális munkákat (metszés, szüret) kényelmes magasságban végezhetjük. – Optimális esetben négy termőalapot váltó csapos metszéssel alakítok ki. A megnövekedett szálakat két drót közé vezetem, így kötözgetni sem kell. Ebben az esetben a leveleket és a fürtöket jobban járja a nap, és adott esetben az eső után is hamarabb felszáradnak a vízcseppek. A levelek egészsége a fotoszintézishez is elengedhetetlen, ami a szőlő cukortartalmát biztosítja. – Tavasszal permetezzük a zöld részeket. A sorok zöld munkáit viszont gyomirtók helyett kapálással tartjuk rendben. Igyekszünk elkerülni a különféle kemikáliákat, amit lehet, kézi erővel végzünk. A szüreteléskor a fürtök hajnali leszedésére törekszünk, ugyanis a szőlő hőmérséklete ilyenkor a legalacsonyabb. A hőmérséklet pedig kiemelt fontosságú a feldolgozás során. A Tiszaföldvár térségében hivatalosan forgalomba hozott palackozott borok közül a Barcza Kézműves Borászaté volt az első. A közel két hektáron termelt gyümölcsből akadnak csemege- és borszőlők is. Előbbiek cukorfoka alacsony, boruk nem áll el, és az alkoholtartalmuk is alacsonyabb, ezeket fogyasztásra szánják. A borszőlőkből viszont a nedű előállításakor figyelnek a kíméletes préselésre, és kézműves borászat lévén a maradék cukortartalomra, ami lehetővé teszi, hogy az elkészült termékekben felismerhető legyen az adott szőlő aromája, egyebek mellett például az Irsai Olivér zamatosabb, muskotályos jellege. – Borászati szempontból jó évjáratban bizakodhatunk A legnagyobb kihívást a növényvédelem adta: akinek zöld levél van a szőlőjén, az jól csinált valamit. A tavaszi sok eső bár aranyat ér, de a meleggel váltakozva a gombás fertőzések melegágya is. A minapi meleghullám viszont lehetővé teszi a korai érésű fajták szüretelését. Tavaly már augusztus elején szedhettük az Irsai Olivért, idén mindez később kezdődik. Viszonylag hamar szüretelik a rozéhoz a kékfrankost, majd októberben a temérdek fajta végén a kövidinka zárja a sort. A szőlők hivatalosan öt–huszonöt éves korukig számítanak termőnek, bár a szakemberek tapasztalata szerint minél öregebb egy tő, annál finomabb a termése, hiszen gyökere mélyebbre hatol, többféle tápanyagot tud felszívni. Cibaki birtokán a Barcza Borászat a közelmúltban egy háromszáz éves gazdaházat újított fel, kialakítva egy kóstolóhelyiséget – hamarosan a tervezett vendégház is elkészül. Az elképzelésekben szerepel egy fedett terasz és egy kemence is, melyektől a helyi turizmus fellendülését várják. Csapatépítő programokkal, lovaskocsikázással és borhajóval csábítanák a környékre a kirándulókat.