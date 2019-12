Sok programot szerveztek idén a Pletykafaluban

Menkó Gyulával, Sebestyén Melindával és Fekete Anikóval, a programok főszervezőivel beszélgettünk a városrész felpezsdült életéről.

– A téma, adott egy földön hevert városrész, ahol nem voltak rendezvények, nem volt ezekhez közösségi tér – mondta Menkó Gyula a csapat vezetője, amikor a kezdetekről kérdeztem. A lelkes szervezők az egykori Abonyi úti iskola épületét nézték ki a programok fő helyszínéül, de természetesen kihasználva a városrész adottságait, különféle egyéb tereket is kiválasztottak.

– Az első esemény a januárban megrendezett szánkóparti volt, ahol a gyermekeket és felnőtteket forró teával és zenével vártuk a dombnál. Elmondhatjuk, hogy nagy sikere volt, és ott kezdtek érkezni az első visszajelzések: van igény az itt élők részéről a közösségi programokra. Nem sokkal később egy pályázat is indult, ami tovább segítette az elindult munkát – részletezte Menkó Gyula.

– Fantasztikus érzés, hogy ismerjük egymást, nem megyünk el egymás mellett idegenként. Idén belekóstolunk valami jóba, és nem telt el úgy hét, hogy valaki ne jött volna egy új ötlettel – tette hozzá Fekete Anikó, aki szerint nincs rossz ötlet, csak csukott fülek.

– Működésünk titka az, hogy mindenkinek megvan a helye a csapatban, tudjuk egymásról miben jó, mi áll hozzá közel, így áll össze a mozaik. Ha csak az információáramlást nézzük, néhányan biciklire ülnek és mozgósítják az ismerőseiket. Van, aki a szórólapos csapatot fogja össze, más a közösségi oldalt kezeli – mondta Fekete Anikó, aki szerint külön öröm, hogy az aktív tagok száma minden rendezvényen nő.

Megerősíti ezt Sebestyén Melinda is, aki a rendezvények jó részéért felelt idén.

– Azt tapasztaljuk, hogy bővül a városrészben a közösségi életbe aktívan bekapcsolódók köre. A kezdeti néhány fős csoport munkája tehát nem volt hiábavaló. Elnyertük az itt lakók bizalmát, örömmel fogadják a programokat. Talán nem is lehet legnépszerűbbet kiválasztani, hiszen mindegyik kezdeményezésre megmozdultak.

Menkó Gyula a tervekre is kitért, mely többek között tartalmaz egy fásítási programot, a szánkózódomb mellett egy természetközeli közösségi tér- (Kneipp ösvény), nyársaló helyek és kiülők kialakítását is.

Együtt díszítették a fenyőfát

– Nem könnyű a választás, hiszen sok programon vagyunk túl, mozgalmas évet zártunk – válaszolta Sebestyén Melinda, amikor a legnépszerűbb eseményről kérdeztem, néhányat azonban mégis kiemelt.

– Nyusziváró bulit tartottunk, de családi és sportnapot is szerveztünk. Továbbá a Sarlós Boldogasszony ünnepét is megrendeztük, ahol megszentelték a búzaszemeket, melyeket a Kacsa úti óvodások ültettek el. De jól működnek a baba-mama klubok, a gyógytorna és a senior örömtánc-foglalkozások is. A legkedvesebb számunkra mégis az első közösen felállított karácsonyfánk, melyet egy itt lakó ajánlott fel számunkra. A városrészben élő apróságok és az idősek közösen vettek részt a díszítésben.