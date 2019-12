Sokak számára nagy segítséget jelenthet, ha megkapják a buszt

Hamarosan megoldódik Csataszögön az idősek, mozgáskorlátozottak és kisgyermekek közlekedése, mely évek óta nehézséget okoz a hozzátartozóknak.

Pozitív elbírálásban részesült ugyanis az önkormányzat a Magyar Falu Programban a falu és tanyagondnoki szolgálat támogatására benyújtott pályázata, melynek köszönhetően elindíthatják a falugondnoki szolgáltatást. Az elnyert támogatási összegből végre beszerezhetnek egy falubuszt, melyre régóta nagy igény lenne.

Oravecz Zsuzsanna Éva polgármester elárulta, a faluban élő idősek már alig várják, hogy működjön a buszos szolgáltatás. Sokan ugyanis már nehezen mozognak, még ahhoz is hozzátartozóik segítségét kell kérniük, ha a polgármesteri hivatalba vagy a helyi orvosi rendelőbe kell eljutniuk. Ha pedig ügyeleti időn kívül van szükségük ellátásra, Nagykörűbe kell átmenniük, a tömegközlekedéssel viszont ez számukra megoldhatatlan. A falubusz viszont lehetővé teszi, hogy családtagok mozgatása nélkül eljárjanak szakvizsgálatokra, ügyeket intézni, gyógyszert kiváltani vagy akár bevásárolni. Az önkormányzati jármű a kisgyerekesek életét is megkönnyítheti, bölcsőde ugyanis a szomszédos településen található, ahová most csak a menetrend szerinti buszjárattal tudják áthordani csemetéjüket. De a nagyobb gyerekeknek sem jelent így majd problémát a menetrendhez nem illeszkedő, későig tartó iskolai szakkörök, rendezvények látogatása.

A falugondnoki szolgálatot január elsejével szerették volna beindítani, sajnos azonban a gépjárművet csak pár hónap késéssel tudják átvenni, mivel akadálymentesítése, engedélyeztetések lebonyolítása plusz időt vesz igénybe. Így előreláthatóan csak jövő áprilistól indulhat a szolgáltatás, mely lehetővé teszi, hogy az ellátást igénylő idősek, betegek mindennapjaikat a települési hátrányok ellenére megszokott lakókörnyezetükben, saját otthonukban töltsék, s fizikai állapotuk, családi helyzetük megváltozása esetén is minél később vagy egyáltalán ne szoruljanak intézményi, szakosított ellátásra. Amennyiben ez megvalósul, a gondoskodó társadalmi környezetben a legnehezebb életkörülmények között kitartók is a nem hátrányos helyzetű településeken lakókhoz hasonló életesélyekkel, biztonságban és méltósággal élhetik le életüket.