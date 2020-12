Sokan ragadnak pecabotot a bezártság idején megyénkben is

A horgászat a vírushelyzet egyik nyertese – véli Mizsei András, a jászberényi Vasas Sporthorgász Egyesület elnöke. Tapasztalatai szerint idén jóval többen ragadtak pecabotot, mint a korábbi években. Sokan addig le sem teszik, míg a tavak be nem fagynak. Sőt, a rendezvénytilalom idején a helyi családok apraja-nagyja újra felfedezte a természeti értékekben gazdag területet, ahová télen is szívesen járnak ki sétálni, feltöltődni.

A koronavírus-járvány első és második hullámában bevezetett korlátozások miatt sorra maradtak, illetve maradnak el a rendezvények, kevesebb a szabadidős lehetőség. Hosszú távon sokan nehezen viselik otthon a négy fal között és egyre inkább vágynak a kikapcsolódásra. A természet kapuja pedig mindig nyitva áll előttünk.

– A horgászat óvintézkedésekkel továbbra is engedélyezett. Tavasszal azt tapasztaltuk, hogy jóval többen kaptak kedvet ehhez a népszerű szabadidős tevékenységhez, mint az előző években. A lelkesedés egész esztendőben kitartott, még most is sokan pecáznak a tavaknál, pedig az időjárás már nem olyan kedvező – mondta Mizsei András, a jászberényi Vasas Sporthorgász Egyesület elnöke. Hozzátette: a terület nem csak a horgászok körében kedvelt, hanem a családok is szívesen látogatják, séta közben felfedezik a természet szépségeit.

Az 1952-ben alakult közösség a megyében a harmadik legnagyobb egyesület, tavalyi adat szerint mintegy ezerötszáz tagja van. A korlátozások feloldását követően nyáron megrendezték a tervezett versenyeket, valamint a Vasas tó sikeres horgászsulinak adott helyet, ahol a gyerekek elméleti és gyakorlati képzésen bővítették tudásukat.

A jelenleg érvényben lévő járványügyi szabályok szintén tiltják a különböző rendezvényeket, versenyeket.

– Ez érinti az egyesület működését is, hiszen hamarosan közgyűlést kellene összehívni, melyen napirendre vesszük többek között a költségvetést. Bízunk benne, hogy jövő év elején enyhítenek a korlátozásokon és meg tudjuk tartani az összejövetelt – tette hozzá a szervezet elnöke.

Éjszakai horgászatra november elsejéig volt lehetőség az egyesület által kezelt horgászvizeken. Április végéig tilalom van, ám ez független a járványhelyzettől, mert az egyesület horgászrendje írja így elő.

– Nappal még jönnek pecázni egészen addig, míg be nem fagy a víz. A legtöbben ezekben a hetekben fogják ki a pontyot a karácsonyi halléhez. Télen minden nap ellenőrizzük a területet, mert előfordul, hogy illetéktelenek próbálkoznak pecázni. Ha befagy a tó, akkor léket kell vágni a halaknak. Jelenleg folyamatban az iszapkotrás a Halastónál, az úgynevezett stégesnél. Ezt a több millió forintos beruházást az egyesület saját megtakarításaiból végzi – részletezte Mizsei András.