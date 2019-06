Sokan voltak kíváncsiak a légoltalmi kiállításra

Szombaton volt a Múzeumok Éjszakája, ahol a látogatók az éj leple alatt járhatták be a különböző gyűjtemények rejtelmeit. Természetesen ebből az alkalomból a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Polgári Védelmi Szövetség szolnoki tárlata is megnyitotta kapuját, amelyen számos érdeklődő be is lépett.

A tárlatra szombaton késő délutántól egészen vasárnap hajnalig közel ötszázan voltak kíváncsiak, köztük egy Németországból érkezett, létesítményi tűzoltókból álló csoport is. Látnivalóból pedig akadt bőven. A bejáratnál egy kisebb kiállítás fogadta az érdeklődőket, amely a szolnoki B. Nagy Pálról, az 1968-as mexikóvárosi olimpián aranyérmes magyar férfi párbajtőrcsapat tagjáról emlékezett meg. Ezután további érdekességek tárultak fel az egykori óvóhelyen: meg lehetett tekinteni a létesítmény gigászi, dízelüzemű áramfejlesztőjét; multimédiás eszközökön lehetett nyomon követni, hogyan terjedt a radioaktív sugárzás a csernobili és a fukusimai atomerőmű katasztrófáját követően, és önálló standdal jelentkezett a Területi Tűzmegelőzési Bizottság is. Aki kedvet érzett hozzá, gázálarcot, illetve egyenruhát is felpróbálhatott. A tárlatvezetők az óvóhely egykori rendeltetéséről, illetve különféle polgári védelmi ismeretekről és eszközökről adtak felvilágosítást. Eközben az épület előtti területen a katasztrófavédelemé volt a főszerep, a látogatók megismerkedhettek a katasztrófavédelmi mobil laboron elhelyezett eszközökkel, a gépjárműben pedig üléspróbát is vehettek. Mindemellett Szolnokról egy gépjárműfecskendő is érkezett, azt is nagy érdeklődés övezte, főképp a gyerekek részéről.