Sokat drágult a paradicsom: hogy lesz így lecsó ebédre?

Szembetűnően megugrott az utóbbi hetekben a paradicsom ára, a lecsókedvelők bánatára. Bár az idei évet egyébként sem az olcsóság jellemezte a piacokon, a vásárlók azzal szembesülhettek, hogy pont nyár közepén, a főszezonban kell egyre mélyebben a pénztárcájukba nyúlni. Legtöbb standon 500–550 forint kilója, és bár van, ahol csak 340–350 forintot kérnek érte, ezek általában repedtek, sérültek. A paradicsom mellett a várhatónál többet kérnek például a zöldbabért és a paprikáért is.

– Még pár évvel ezelőtt is ilyen időszakban tele volt olcsó paradicsommal, paprikával a piac, ha nem reggel jött ki az ember, hanem később, mikor már igyekeztek haza az árusok, kilónként száz forint alatt is bevásárolhattunk. Most meg olyan, mintha luxustermék lenne a paradicsom! – bosszankodott a szolnoki piacon keresgélő Bartuczné Ilona.

– Múltkor örültünk, hogy helyenként már 300 forint körül is árulták. Most meg 500 forint alatt legfeljebb lottyadtat vagy repedtet vehetünk. Sajnos a bevásárlóközpontokban sem járunk jobban…! Befőzni már meg se éri, igaz, szinte el is tűntek a régi jó szabadföldi fajták. De még a jó „paraszti” vöröshagymából is csak elvétve találni, amit árulnak, nem a megszokott fajta, biztos külföldről hozzák be, de az se nagyon akad 300 forint alatt – fejtette ki az idős asszony, aki végül csak válogatott néhány nagyobb szem fürtöset az egyik standnál, az elfogadható áron már beszerzett t. v. paprika mellé.

Míg a vevők az árakra, az árusok némelyike a vásárlások visszaesésére panaszkodik. A zagyvarékasi Magdolna is úgy véli, kevés a vevő, a paradicsomot is nehéz eladni.

– Tényleg drága a piacon a paradicsom – ismerte el, ő is 500 forintért kínálja kilóját. – Ízletes nagyon, de nem olyan szép. Az idő tönkretette, bár ezt más termésről is el lehet mondani. A paprika se kelendő, a héten egy ládányi szabadföldi hegyes erőset hoztam, és még nem fogyott el. A paprika egyébként idén nem növekedett megfelelően, elöregszik a tövön.

Zöldbabból elég keveset lehetett idén látni a piacon, az ára nemrég még kilónként 1000–1500 forint körül volt, most már lehetett akár 600-ért is találni, bár leginkább 750–800 forintért adják. Magdolna is 600-ért árulja, igaz, azt a fajtát, ami küllemre nem tökéletes, a szebbeket ő is 800-ért adta.

– A padlizsán viszont nagyon szép lett – mutatta az „erőtől duzzadó” lila terméseket. – Eleinte kicsiket termett, de aztán csirketrágyával és kávézaccal kezeltem a földjét, ez nagyon jót tett neki.

A rákóczifalvai Pozderka László 490 forintért kínálja a szabadföldi paradicsom kilóját.

– A szabadföldi paradicsom az idén még csak most kezd érni – számolt be róla az őstermelő. – Az első termések nem is lettek túl szépek, szezon elején sok volt az eső, azt megsínylette. A szabadföldi t. v. paprika kilóját 390 forintért adom, a termés a tavalyinál jobb lett. Múlt évben sok kártevő volt rajta, visszavetették, idén ezt erős növényvédelemmel sikerült elkerülni.

László is megerősítette az idei drágulást, mint mondta, most a tavalyi árak másfélszereséért árulnak ők is.

– A drágulás oka, hogy a kertészetek már nem kapnak munkaerőt, így sokan fel is hagynak a kerti növények termesztésével – mutatott rá.

A nyugdíjas Margitka kis kertjéből hozta be eladni a fölösleget.

– Olcsóbban szoktam árulni, mint itt az átlagárak, hogy ne kelljen visszavinnem – árulta el.

– Szoktak is fújni rám a körülöttem árusítók. Kis futóparadicsomot termesztek, jóval apróbb, mint azok a sokszor almányi méretűek, amiket legtöbb helyen adnak. Csak nem kérhetek érte ugyanannyit! Én 380 forintért adom, és ez igen ízes, és egészen érett. Korábban sok kirepedt, amikor sok eső esett, most már nincs ilyen gond vele. Csak a paprikával jártam rosszul, először a vakondok, utána a lótetűk jelentek meg az ágyásban, sok tövet újra kellett palántálni, de elfogadhatóan érik, bár ez is apróbb, de sikerült is eladnom reggel, amit hoztam.

Károly Abonyból hord át Szolnokra kerti növényeket, mint mondta, városában sokkal kevésbé tudja eladni, viszont így a szállítási költségek is őt terhelik, arról nem is szólva, hogy míg régebben lényegében eladott aznap mindent, most annyira válogatnak a vevők, hogy nem egyszer vissza kell vinnie az árut és másnap újra áthozni. Az pedig csak a nagyobb termelőknek éri meg, hogy fizessen a tárolásért.

A paradicsommal egyébként is kínlódtak az idén, nehezen kezdett fejlődni a termés, ráadásul gombabetegségek ütötték fel a fejüket a csapadékos, majd az azt követő igen párás időben. Ez a fólia alatt termelt növényeket sem kímélte, így sok plusz kiadást jelentettek a permetezőszerek. Ennek ellenére úgy véli, az egyes kereskedők nyolcszáz-kilencszáz forintos kilónkénti árszabása azért már túlzás, mivel nem különleges, külföldről behozott fajtákról van szó.

Piaci árak Szolnokon (Ft/kg)

Paradicsom: 380–690

T. v. paprika: 350–590

Erős paprika: 400–850

Zöldbab: 600–1200

Padlizsán: 500

Vöröshagyma: 250–450