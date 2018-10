Sokat tettek azért, hogy sikeres legyen a berekfürdői strand

Ötödik helyen végzett a berekfürdői Gyógy- és strandfürdő az Év feltörekvő fürdője országos versenyen. A létesítményben október végén is sok vendég van még a kempingben a szálláshelyeken.

– Ebben a szép őszi időben öröm csak úgy sétálgatni a faluban. Nagyokat gyalogolunk, túrázunk. Jó időben a Megbékélés Házától bérlünk kerékpárt, és eltekerünk a Hortobágyra, vagy a Tisza-tavi Ökocentrumba is.

– Közben gyűjtöm a gesztenyéket, a tobozokat, melyekből otthon, Csíkszentkirályon kreatívkodom majd őszi ajtó- és asztali díszeket – árulja el Csiszer Zsuzsanna, aki Hajdúszoboszló helyett jön Berekfürdőbe már évek óta.

– Szoboszló a zsúfoltságával nálam szóba sem jöhet. Nagyon szeretjük ezt a kis falut, ahol az emberek kedvesen, barátságosan fogadnak bennünket. Elő- vagy utószezonban jövünk el ide a családdal pár napra, most is még pár napig itt vagyunk.

– Én a sajgó, fájó ízületeimen is érzem a bereki gyógyvíz jótékony hatását – veszi át a szót az édesapa, aki természetesen a gasztronómiai élményeiről is szól. – A híres karcagi birkapörköltet már több alkalommal is megkóstoltam, de szeretek más különlegességet is kipróbálni.

– Ha a berekieknek kellene ajánlanom ételt, nekik a pityókás tokányt javasolnám, mint csíki specialitást, akár kolbásszal, hússal – mondja Károly, akitől megtudtuk, hogy a kétezer-hatszáz lakosú csíki faluban nincs gyógyfürdő, a falu azonban gazdag borvízforrásokban, mely közül legismertebb a nálunk is kapható Hargita Gyöngye.

– A borvizes lápos területet Büdösfürdőnek is hívják, ez azonban csak nevében fürdő, egyébként természetvédelmi terület, ilyen gyógyvíz nálunk is jó lenne – összegzi Károly, majd elindul lányával gesztenyegyűjtő körútra.

Vendégek tehát még októberben is érkeznek – de vajon milyen volt a főszezon a bereki fürdőben? Erről már Perge Józsefet, a Berek-víz Kft. ügyvezetőjét kérdeztük.

– Jól indult a szezon, a májusi időjárás kedvező volt. Már az első hosszú hétvége sok vendéget hozott. A tanév vége után abban bíztunk, hogy jelentősen nő a hétköznapi családos forgalmunk is. Ekkor azonban a június 8-ai Medárd napi eső hozta a formáját – ez jelentős kiesést jelentett.

– Ekkor kicsit aggódtam, mert az eladott napi jegyek számát tekintve tavalyhoz képest tizenöt százalékos volt a visszaesés. Ez havi szinten több ezerrel kevesebb vendéget jelentett, de bizalomra adott okot, hogy a kempingben nem csökkent a vendégek és a lakókocsisok száma.

– Július közepétől indult be igazán a szezon. Ekkor az előző évhez képest tízszázalékos forgalomemelkedést tapasztaltunk, ami már biztató volt.

Az ügyvezető szerint két fontos változás volt a korábbiakhoz képest. Sokkal több kisgyermekes család érkezett hozzájuk napi szinten is néhány éves gyerekekkel. A másik, hogy húsz százalékkal több lengyel vendégük volt, mint tavaly.

– Így augusztus végén már láttuk, hogy jól sikerül a szezon, a háromszázhúszezer tervezett vendégnél többen jöttek. A szeptemberi kellemes időben hétezer-hatszáz fölött volt a vendégéjszakák száma – sorolja a szakember, aki elmondja: a szállodák mellett a falusi szállásadók is tudják, nagy a verseny a vendégekért, ezért ők is folyamatosan fejlesztenek, hogy minél jobb komfortfokozatot tudjanak biztosítani. Így tett az önkormányzat is a strandon lévő szálláshelyeknél.

– A strandra is nyíló Park Étterem megnyitása pedig minőségi javulást is hozott – véli Perge József, aki szerint a fürdőben több fesztivál is volt. Ez, illetve az egész évben üzemelő fürdő adottságai is hozzájárultak ahhoz, hogy az országos versenyen ilyen rangos helyen végezzenek.