Sokoldalúan korszerűsítik a főzőkonyhát

Felújítják a gyermekjóléti és szociális szolgáltató központ önkormányzati konyháját. Az akadálymentesítés mellett a szellőzőrendszert is korszerűsítik.

Az önkormányzat saját forrásból napelemrendszert is telepít az épületre.

– A korábbi gázbojler már nem tudta ellátni a főzőkonyha melegvíz-igényét. A belső hőcserélős, tárolós vízmelegítő helyett kondenzációs gázkazánnal fűtött, külső hőcserélős tárolós vízmelegítőt építenek be – olvasható a város honlapján.

Gonda Lajosné intézményvezető elmondta, hogy az akadálymentesítés már megtörtént, a bejáratnál rámpát építettek ki. Új, szabályos veszélyeshulladék-tárolót hoztak létre, ahol az ételmaradékot, sütőzsiradékot tudják tárolni. A kiépülő légkezelő rendszer az elszívást és a friss levegő befúvását végzi. A sütő-pároló mellett két gázzsámoly cseréjére is lehetőséget nyújtott a pályázat, valamint két melegen tartó pultot is beszereztek, melyekkel nem csak a közétkeztetéssel kapcsolatos feladatokat, hanem a városi rendezvényeket is hatékonyabban tudják ellátni.