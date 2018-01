Sose késő elkezdeni takarékoskodni

A legkisebb címletű iskolai takarékbélyeg volt a kedvencem. Hétről hétre bőszen nyalogattam a ragacsos papírt és ragasztottam bele a kis füzetkébe, melyből év végére egy tucat is volt már. Júniusban aztán beváltottam, ebből mentem nyári táborba.

Később más formáját választottam a takarékoskodásnak: egyre többször bízták rám a vásárlást szüleim, a maradék pénzt pedig eltehettem.

Célszerű volt figyelni az akciókat, a leértékeléseket vagy a kiárusításokat. Ha megérte, akár egy távolabbi boltba is elsétáltam, hogy több forintom maradjon. Ebből aztán egy idő után megvehettem magamnak az új farmert és elmehettem koncertre is.

Amikor családot alapítottam, nem a gyűjtögetés, sokkal inkább a költés jellemezte életemet: saját otthon vásárlása, annak berendezése, az ikrek születése, később beiskolázása mind-mind csak vitte a pénzt.

Pár éve megvettem lányaimnak életük első nagyhasú malacát, persely formájában. Egyik lányom kezdetektől gyűjti a forintokat, de olyan tudatossággal, hogy arról példát lehet venni.

Lemond a gumicukorról, a plüsskutyáról, de még a mozijegyről is, mondván, kellhet a pénz sokkal fontosabb dolgokra is. Elszántságát látva, hamarosan újra elkezdek én is félrerakni. Jó esetben előbb-utóbb nyugdíjas leszek.

És akkor nem árt, ha minden hónapban be tudom fizetni a villanyszámlát, ha tudok venni húst az unokás vasárnapi ebédekhez, sőt, néhanapján szeretnék még utazni is. Ehhez viszont nem árt az öngondoskodás, az előrelátás, a havonkénti félrerakás.

Hogy önöknek nincs miből? Most én is így érzem, de jobban meggondolva, talán mégis van miből megtakarítani: havonta eggyel kevesebb pizza a gyerekeknek, eggyel kevesebb blúz nekem, és máris megspóroltam ötezer forintot. Sok kicsi – sokra megy.