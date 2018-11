Sportparkot avattak a városban

A negyven négyzetméteres kültéri tornapályán több eszközt is elhelyeztek, melyen egyebek között húzódzkodni lehet, de has- és hátizom-erősítésre is lehetőség van.

A sportparkot gumiburkolattal látták el. A pályát a Kis ligetben, a Körös partjához közel alakították ki. Erre egyébként is sok a futó és a gyalogló, akik mostantól plusz edzéssel is kiegészíthetik napi mozgásukat. Herczeg Krisztián önkormányzati pályázati referens elmondta: természetesen a „felnőtt játszótér" ingyenesen, a nap bármely szakában használható, ide bárki jöhet sportolni. Bár a sportpark kialakítása nem került pénzébe az önkormányzatnak (hiszen egy pályázaton nyerte a település), a város vállalta egy kilenc méter hosszú járdaszakasz kivitelezését, mely a sportterületre vezet. Ezt a lakosok szerdán ugyanúgy felavathatták, mint a tornapályát. Az átadáson bemutatót tartott a négyszeres magyar Street Workout bajnok, a helybéli Papp Zsolt, aki már két világversenyen is szerepelt Moszkvában, öregbítve Kunszentmárton hírnevét.