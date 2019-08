Strandkönyvtárban művelődhetünk a túri fürdőben

Harmadik alkalommal települt ki a mezőtúri strandfürdő területére a strandkönyvtár. A polcokon hat héten át százötven kötet, számos heti és közéleti lap, valamint társasjátékok várják az olvasókat, érdeklődőket.

– Az volt a cél, hogy könnyed, szórakoztató olvasmányokat kínáljunk a pihenni vágyóknak. Minden korosztályra gondoltunk, így a romantikus regények és krimik mellett ifjúsági művek és képes gyermekkönyvek is vannak a kínálatban – mesélte Debreczeni Zsófia, a Mezőtúri Móricz Zsigmond Városi Könyvtár munkatársa. Hozzátette azt is, hogy a műveket az előzetes olvasói igényeknek megfelelően válogatták össze. Emellett a korábbi évek tapasztalatait is alapul vették.

– Szezononként más műveket helyezünk ki, a strandkönyvtár ideje alatt azonban nem cserélgetjük a köteteket – árulta el Zsófia.

A strandolás nem kizárólag a lubickolásról szól, így azok, akik éppen napoznak vagy az árnyas fák alatt hűsölnek, szívesen lapozgatnak egy-egy művet. A kölcsönzés ugyanúgy működik, mint a könyvtárban, csak némiképp egyszerűbb formában.

– Van egy füzet, melybe néhány adat megadása mellett a kiválasztott kötet szerzőjét, címét szükséges beleírni. Utána bárhová viheti az olvasó, persze a strand területén. A többi pedig becsület dolga, amivel nem szokott gond lenni – jegyezte meg mosolyogva.

A kötetek és újságok mellett igazán népszerűek a társasjátékok is. A családok és baráti csoportok szívesen kölcsönöznek kártyapaklit, fejtörőket, logikai feladványokat. A szolgáltatás egyébként teljesen ingyenes, bárki igénybe veheti a fürdő területén.