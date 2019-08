Sulikezdés: számos megyei településen segítik a családokat

Az osztályfőnökök zömmel már a tanév végén, az iskolai honlapokon keresztül biztosítják a hozzáférést a következő évi tanszerlistához, jelentősen megkönnyítve a szülők dolgát, akiknek a gyermekkel már „csak” a megjelölt eszközök mintájában kell megegyezniük, ami talán nem is olyan egyszerű.

Az iskolakezdés költségét a gyermek életkora és a család igényei is meghatározzák, de a testvérek száma is szabályozza a házi költségvetés erre fordítható részét.

– A szolnoki Nagycsaládosok Egyesülete évről évre az országos szerveződéshez csatlakozva, egy nagy áruház előterében gyűjt tanszereket az iskolát kezdő tagjaiknak. A sok kicsi sokra megy elve alapján, minden füzet segítség lehet – tudtuk meg Versegi Mónikától, az egyesület elnökétől.

Az elsőbe induló gyermekek esetében az ebben az időszakban elköltött összeg akár százezer forint is lehet…

– Kislányunk iskolába készül, éppen íróasztalt keresünk neki, ami legalább huszonötezer forint lesz, ehhez jön még az iskolatáska és az egyéb tanszerek. Az ágyát is éppen most nőtte ki, és a szobáját is átalakítjuk, hogy kényelmesebben tudjon tanulni, ezért mélyen a zsebünkbe kell nyúlnunk, így augusztusban – mesélte a szolnoki Nagy Jázmin.

De az évfolyamváltások között akár a teljes ruhatárcsere is szükséges lehet, hiszen évről évre kinövik a kedvenc darabjaikat a gyerekek.

– Most kezdi a felső évfolyamot a fiam, mivel a régi táskáját már kevésbé tudta kihasználni, így újat vásároltunk. De évről évre be kell szerezni a tornafelszerelést, ami ha a minőséget is figyelembe vesszük, egyáltalán nem olcsó mulatság – mondta a szolnoki Kovács Gábor, aki szerint közel ötvenezer forintot költenek el idén a sulikezdésre.

A jól kiválasztott táskák ára a minőség, de még a minta függvénye is. Egy manapság népszerűbb mesefigura által díszített hátizsák akár a többszörösébe is kerülhet, mint egy hagyományosabb mintájú.

A munkáltatók is különböző támogatásokkal segítik a családokat ebben az időszakban. Az összeg adózása idén már nem annyira kedvező, mégis sokan ajánlják dolgozóiknak ezt a lehetőséget. A minimálbér harminc százaléka lehet az igényelhető összeg, ami idén negyvennégyezer-hétszáz forintot jelent a családoknak, és ezt gyermekenként évente egyszeri alkalommal mindkét szülőnek adhatják a munkaadók. Az utalvány formájában kapható cafeteria-elem felhasználása szabályozott, az általános- és középiskolás gyermekek számára szükséges eszközök vásárolhatóak belőle a megadott üzletekben.

Szolnok önkormányzata az előző évekhez hasonlóan tornafelszerelést biztosít minden első évfolyamos tanulónak. A mindennapi testnevelésórák miatt ez is segítség a szülőknek. De a megye számos más településén is gondolnak az iskolakezdés során felmerülő nagyobb kiadásokra.

– Cserkeszőlőn a bölcsődés kortól kezdve az általános iskolásokon át még az egyetemi hallgatókat is támogatja az önkormányzat. A legkisebbeknek nyolc-, míg az iskolásoknak húszezer forintnyi egyszeri összeg jár a faluban. A helyi oktatási intézménybe járók családja automatikusan kapja ezt a segítséget – tudtuk meg Szokolai Lajos polgármestertől.

Tiszakürtön a helyi rendelet alapján ötezer-nyolcszáz forinttal támogatják az óvódásokat, az általános és a középiskolásokat, de az igénylés során az egy főre jutó jövedelem nem haladhatja meg az előírt összeget. A rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülők kiesnek a körből, rajtuk kívül idén körülbelül tízen igényelték ezt a lehetőséget – tudtuk meg Tuba Bernadettől, a helyi önkormányzat munkatársától.

Tiszajenőn is számolhatnak iskolakezdési támogatással a gyermeket nevelők. Puskás Béla Csaba polgármester elárulta, idén körülbelül száztíz család kap ilyen jellegű segítséget, de ez a szám nem végleges, ha valaki szeptember után jelzi igényét, még akkor is megadják neki a támogatást, melynek összegéről a bizottság dönt. A felsőoktatásban, középiskolában tanuló gyermeket nevelő családok értelemszerűen több pénzt kapnak, mint ahol általános iskolás, illetve óvodás gyermek van.

A megye legkisebb településén, Hunyadfalván is minden évben támogatják az iskolakezdést. Folyamatosan adják be a szülők a kérelmeket. Minden olyan család szokott kapni támogatást, ahol bölcsődés, óvodás, illetve még oktatási intézménybe járó gyermek van. Ez tizenöt-húsz családot, negyvenöt-ötven gyermeket érint.

A segítséget nem pénzben, hanem természetben kapják meg a családok. A bölcsőde, óvoda, iskola is leadja az éves tanszerlistáját, az önkormányzat megvásárolja az eszközöket, ez közel nyolc-tíz ezer forintot jelent fejenként. A legkisebbek támogatását közvetlenül az intézményeknek adják oda, az iskolások pedig kézhez kapják a füzeteket, az íróeszközöket, a festéket és a számológépet.

A kenderesi önkormányzat idén is ad óvodai és iskolakezdési támogatást – tájékoztatta hírportálunkat Koncz Éva aljegyző. A húszezer forint jövedelemtől függően igényelhető, az egyéb feltételek megléte esetében augusztus közepétől október 1-jéig, a polgármesteri hivatalban. Az óvodai támogatás feltétele az állandó kenderesi lakcím mellett az is, hogy a gyermek a helyi Liliom Óvodába járjon. Az általános iskolásoknál is csak az a kenderesi diák kaphatja meg a támogatást, aki a Szent Imre Katolikus Általános Iskolába jár.

Itt tanszerre, ruhaneműre és szemüvegre lehet a pénzt felhasználni. A középiskolások és a felsőfokú intézmény nappali tagozatán tanulóknál csak az a feltétel, hogy a kérelem benyújtása előtt egy évvel kenderesi lakos legyen az igénylő. A húszezer forintot jegyzetre, tankönyvre, ruházatra és szemüvegre lehet elkölteni. A támogatás felhasználását mindenkinek számlával kell igazolnia a polgármesteri hivatal felé.

Laptopot kapnak a leendő kilencedik évfolyamosok Az elmúlt évekhez hasonlóan a jászárokszállási önkormányzat a 2019/20-as tanévben is az úgynevezett laptopprogrammal segíti a Deák Ferenc Gimnázium kilencedikes diákjait. Gergely Zoltán polgármester elmondta, hogy a laptopokat már megvásárolta az önkormányzat, majd a hordozható számítógépekre telepítették a különböző programokat. Ezen felül a jászárokszállási lakóhellyel vagy bejelentett tartózkodási hellyel rendelkező általános, középiskolás vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanuló diákok részére a polgármester évente egyszer iskolakezdési támogatást állapít meg. Ennek mértéke általános iskolások esetén négyezer, középiskolásoknál nyolcezer forint, amennyiben a diák nem részesül ingyenes tankönyvellátásban. Ha a tanuló ingyen kapja a könyveket, akkor számára hatezer forint iskolakezdési támogatás állapítható meg. Főiskolások, egyetemisták tizenkétezer forintot igényelhetnek. A támogatás iránti kérelmeket szeptember elsejétől október végéig lehet benyújtani a polgármesteri hivatalban.