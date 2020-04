Sütemény helyett pörköltet készít a fiatal cukrász

Az elmúlt években több neves cukrászversenyen is megmérette magát Székely Szilárd, aki a minap arról számolt be, hogyan éli mindennapjait a járvány idején versenyek, s az azokra való felkészülés nélkül.

– Jelenleg magam is itthon vagyok, s idehaza nem igazán kísérletezek sütemények elkészítésével. Ezúttal inkább a főzésé a főszerep. Gyakran készítek rakott krumplit, bolognai spagettit, tojásrántottát, de pörköltet is. Tulajdonképpen nyaralásként fogom fel a négy fal közti életet. Főként, mivel nem voltam nyaralni a korábbi években – osztotta meg gondolatait a fiatal cukrász. Mint mondta, nemrégiben lakhelyet váltott, lassan egy éve már, hogy Abonyból Szolnokra költözött.

Bár fontos számára az otthon melege, mégis hiányoznak neki a cukrászversenyek, melyeken a nagyközönség elé tárhatta egyedi remekeit. Különösen fájó számára az elmaradt Pelikán-kupa, melyen évek óta részt vesz.

– Most jött el az idő, hogy mindenki, beleértve engem is, kipróbálja magát a konyhában. Szívesen ajánlom ilyenkor a sárga linzert, melyet nagyon könnyű elkészíteni. Azért is jó választás ez, mert hosszú ideig eláll, ha esetleg nem fogyna el. Emellett a gyerekeknek is jó elfoglaltság lehet, hogy a tanulás után segíthetnek a sütemény díszítésében – ecsetelte.

A bezártság miatt sokan már belevetették magukat a kifli- és zsemlesütésbe, amelyek szintén egyszerűen elkészíthetők.

– Úgy döntöttem hát, hogy én is megpróbálom kisütni életem első kiflijét és zsemléjét. Tudom, nem cukrász, hanem péktermékekről van szó, de csak megbirkózom velük valahogy – mosolyodott el az ifjú szakember. Aki arról is szót ejtett, hogy cukrásztanulóként készített utoljára kalácsot, ám hamarosan elképzelhető, hogy ismét nekifog a sütésének.

– Ha nem vagyok biztos benne, hogy pontosan hogyan készülnek az egyes sütemények, az elkészítési módokról szívesen nézek videókat. Illetve olyan internetes felületeket, ahol a kérdéseimre hamar választ kapok – összegezte szavait a cukrász.