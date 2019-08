Szabadidős lovasversenyt rendeznek Törökszentmiklóson

A Nagykunsági Lovas Versenysorozat keretében, augusztus 24-én szabadidős lovasversenyt szervez a törökszentmiklósi Zenit Lovas Egyesület.

Az egyesület lovardája eddig nem volt nyitva a nagyközönség előtt, így ezzel a lovas nappal szeretnének bemutatkozni a patás paripák szerelmesei számára.

A szervezők foglalkoznak lovagoltatással, lovastáborozással, de kisebb rendezvények lebonyolításában is partnerek. A verseny napján természetesen egyéb programokkal is készülnek a kikapcsolódni vágyóknak, hiszen lesz ugrálóvár gyerekeknek, lovaglás kicsiknek és nagyoknak, lovaskocsikázás, de még motorkiállítás is.

A verseny augusztus 24-én, szombaton reggel 9:00-kor kezdődik.

A belépés díjtalan!