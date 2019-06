Szabadulószobát rendeztek be a református gimnáziumban

Ismernie kell a periódusos rendszert, hazánk ­madarait, a város neves tudósainak életét is annak, aki ki akar szabadulni a Karcagi Nagykun Református ­Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnáziumban kialakított szabadulószobából – tudtuk meg Tóth Barna igazgatótól.

– Iskolánkban emelt óraszámú a természetismereti tárgyak oktatása. Amikor megláttuk a Református Pedagógiai Intézet pályázatát, gyorsan jött az ötlet, hogy készítsünk egy természettudományos és helytörténeti témájú szabadulószobát – sorolta az előzményeket Tóth Barna.

A kilencedikes emelt óraszámú biológia–kémia csoport egy hónapon keresztül fáradozott a biológiai, kémiai, matematikai, helytörténeti és városismereti feladatok kidolgozásán és a szoba berendezésén.

– A helyiséget az egészségügyi oktatás demonstrációs termében alakítottuk ki, sőt, már a lépcsőházban vannak segítő információk. A szoba tematikájának kialakítása alatt az ötletgazdák, Bíróné Varga Tünde biológia–kémia szakos, és Nagy Tünde Mária magyar–könyvtár szakos tanárnők megismertették a diákokat iskolánk régi és hagyatékkönyveivel, természettudományos szertáraink évtizedek óta nem használt herbáriumi lapjaival, preparátumaival, eszközeivel, híres tudós öregdiákjaink – Kátai Gábor, Horváth Ferenc – életével és munkásságával, iskolánk és Karcag történetével.

Az elkészült szobát elsősorban a kilencedikesek próbálhatták ki. A hat-nyolc fős csapatoknak negyvenöt perc áll rendelkezésükre, hogy a feladatok elvégzésével kiszabaduljanak. A siker titka a figyelem, a bátor ötletelés, a hatékony munkamegosztás és együttműködés, valamint némi háttértudás volt.

– A visszajelzések alapján tanulóink élvezték az újfajta kihívást és a szabadulást. Gondolkodunk a továbbfejlesztésén is, és a jövő tanévben a város iskolásai számára is nyitva lesz majd a szoba, és persze felnőttek is próbára tehetik majd tudásukat.

A feladatot sötétben kell végrehajtani – fotónk kedvéért világosban szabadultak a gimnázium kilencedikesei. A gyerekek megnézték a kisfilmet, majd hozzáláttak a feladatokhoz. A negyvenöt perc fele is elég volt a társaságnak, hogy kiszabaduljon, de ehhez kellett a munkamegosztás is.

– Izgalommal vártuk, hogy mi vár ránk a szobában – mondta a csapat szószólója, Örlős Sándor. – Azontúl, hogy egy jó buli, oda kellett figyelnünk a feladatokra, mert van köztük elgondolkodtató és becsapós is. Bíztam társaimban – Bakó Kevin Pál, Gyökeres Mária Zsófia és Kecső Eszter Sára alkotta a kis csapatot.

– Nekem a totó volt a legnehezebb, ezek kémiai feladatok voltak, a biológia könnyebben ment. A kulcskeresés igazi csapatmunka volt, hiszen a városról is kaptunk kérdéseket, és ha nem volt jó a válasz, nem tudtunk továbbhaladni. Ma is tanultunk, hiszen voltak olyan információk, melyekkel csak most szembesültünk – summázta tapasztalataikat Sándor.