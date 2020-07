Szabó Boglárka fejében meg sem fordult, hogy máshová költözzön

– Sokan nem értik, miért szeretem ennyire Bánhalmát, és miért ragaszkodom hozzá. Mondják, hogy „nincs ott semmi”, pedig igenis történtek itt számunkra nagy dolgok. Egy csodálatos kis falu, és nagyszerű lakói vannak – állítja Szabó Boglárka környezetgazdálkodási agrármérnök, aki hosszú távon is a településen képzeli el jövőjét.

– Kunhegyesen születtem, édesapám kunhegyesi, édesanyám bánhalmai születésű, több mint huszonöt éve élnek itt. Apa dolgozott külföldön is, de soha nem fordult meg a fejükben, hogy elmenjenek innen. A karcagi Szentannai Sámuel Középiskolában végeztem, előbb rendészeti tagozaton, majd környezetvédő technikusként, és ezen a vonalon tanultam tovább, 2018-ban diplomáztam a Debreceni Egyetemen környezetgazdálkodási agrármérnökként. Meg sem fordult a fejemben, hogy elmenjek innen, Bánhalmán képzelem el a jövőmet – mondta Boglárka.

A településen vettek házat párjával, jelenleg is szépítgetik.

– Krisztián Szolnokon dolgozik, én a Túrkeve és Kuncsorba közötti lovardában. A természet, az állatok szeretete kiskorom óta megvan, itt ez biztosított. Munka után nagyon jó hazajönni Bánhalmára, ami nekem a nyugalmat jelenti, árulta el Bogi, aki néptáncos múltjáról is szívesen beszélt. Tíz éve táncol a kenderesi táncegyüttesben, középiskolásként az ottani tánccsoportban is ropta. Már várja, hogy újraindulhassanak a kenderesi próbák, hiányzik neki a csapat, a tánc. Munkája miatt nem tud napi aktív tagja lenni a nemrég alakult Társadalmi Összefogással Bánhalmaiak Bánhalmáért szervezetnek, de segít nekik, amiben tud.

Nem Boglárka az egyetlen, aki Bánhalmán képzeli el az életét – az elmúlt években több fiatal is hazaköltözött.

– Többen hazajöttek, házat vettek. Bár a munka sok mindenkit elvitt más településre, de ez a nyugalom ott nincs meg. Ma nincsenek távolságok, innen is lehet munkába járni, tanulni. Szakemberként szeretném, ha még környezettudatosabb lenne a falu, bár igazából sokan így élnek, nem pazarolnak – mondta Bogi, aki fotózni is imád, ebben is egyre sikeresebb.

Szereti megörökíteni a pillanatokat, természetfotóit láthattuk már tévében, újságban. Jégmadár képéért napokig járta a természetet, de fotózza mamája nyíló virágait éppúgy, mint a naplementét. Bánhalma határában két megállító táblára kerültek ki természetfotói – dr. Török József bánhalmai kötődésű orvos épületfotóival együtt.