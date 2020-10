Szakmai napot szerveztek a vidékfejlesztés szereplőinek Fényszarun

A Hagyomány és kreativitás jegyében a Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság szerdán műhelymunkára hívta az Észak-magyarországi Népfőiskolai Hálózat szervezeteit.

Győriné dr. Czeglédi Márta, polgármester és Kovács Béláné Pető Magdolna, a BLNT elnöke köszöntői szavai után Péter Szilárd, az Iglice Gyermeknéptánc Együttes vezetője mutatta be tevékenységüket. Ebből egy kis ízelítőt is kaptak a résztvevők, négy fiatal táncos felcsíki táncokat mutatott be.

A jászkapitányság múltjáról és jelenéről Nemes József regnáló jászkapitány tartott előadást, majd felesége Ilona asszony a jász viselet világába kalauzolta el a hallgatóságot.

Az előadások rávilágítottak arra, hogy a vidékfejlesztésben nagy szerepe van a hagyományokra épülő, értékőrző és kreatív munkának, valamint a képzéseknek. Ez utóbbihoz kapcsolódva Dobos Gergely, felnőttképzési szakértő osztott meg információkat a felnőttképzési törvény új szabályairól. Továbbiakban gazdag kulturális program és várostörténeti séta színesítette a rendezvényt.