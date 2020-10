Szatmári János mesterséftől tanulhatják el az ételek elkészítését

A Karcagi Általános Iskola és AMI Kováts Mihály Általános Iskolai Tagintézményének hetedikesei havonta egyszer a Lovagi Udvarban főznek Szatmári János mesterséf vezetésével.

A foglalkozásokon mindig van egy kis elméleti rész – például, hogy mi miért egészséges, az adott ételekhez milyen fűszerek dukálnak –, amit rendre közös főzés követ. A gyerekek olyan ételeket tanulnak meg, amiket otthon ritkán fogyasztanak, bár nagyon egészségesek.

A recepteket mindig leírják, hogy odahaza a szüleikkel is elkészíthessék az ott tanult ételeket – számolt be hírportálunknak Szatmári János mesterséf, aki főzés közben hasznos technikai és ízesítései tanácsokat is ad a kis kuktáknak.

Az októberi szakkörön a gyerekek kívánságára palacsintanapot tartottak, a hagyományos mellett sütöttek kapros-túrós és banános-almás-meggyes tésztájút hagyományos és rizslisztből, de sült hortobágyi és az édesebb, amerikai is. A palacsinták mellé a főétel minestrone leves volt debrecenivel és párolt zöldségekkel töltött sült padlizsán.