Százával varrják a maszkokat a megyei kistelepülések önkéntesei

Már egy ideje hiánycikknek számít a szájmaszk országos szinten, holott nagy szükség lenne rá most, a koronavírus miatt kialakult helyzetben. Megyénkben is egyre több településen kezdtek el az önkéntesek mosható, többször használatos maszkokat varrni.

Újszászon már lassan eléri a kétezret az önkéntesek által varrt szájmaszkok száma. A településen dr. Szóró Magdolna háziorvos asszisztense, Takács Zoltánné – vagy ahogy mindenki ismeri, Jutka nővér – kezdeményezésére fogtak össze a lakosok, hogy mosható, többször használatos szájmaszkokat készítsenek. Természetesen ingyen.

Jutka nővér az interneten olvasott róla, hogy Kínában is készítették a szájmaszkokat, és le is volt rajzolva, hogyan kell megvarrni őket. Ezután a háziorvosi körzetbe tartozó összes varrónőt felkereste, és a segítségüket kérte. Azóta folyamatosan gyártják a maszkokat az Egyszemélyes civil csoport tagjai és más önkéntesek segítségével. A helyi bölcsőde dolgozói felszabadult munkaidejüket kihasználva, szintén szövetalapú szájmaszkok készítésébe fogtak.

Voltak, akik felajánlással segítették az akciót, például kétszáz méter gumit vagy anyagokat adtak az önkénteseknek. Volt olyan, aki az új lepedőjét ajánlotta fel, valaki többet is, hogy abból készüljön szájmaszk. Dobozi Róbert polgármester pedig huszonhárom méter sűrű szövésű vászonnal és négyszáz méter kalapgumival támogatta a kezdeményezést.

A mosható, többször használatos szájmaszkokat elsősorban a köz- és egészségügyi intézményekben, valamint a konyhán dolgozók kapták meg, de jutott a boltokba, pék- és hentesárukat forgalmazó üzletekbe, illetve gyógyszertárakba is. Emellett a lakosokat is ellátják.

Tószegen Tóth-Perger Judit ötlete nyomán kezdtek el szájmaszkokat varrni az asszonyok. Eddig mintegy ötszáz darab készült el.

– Körülbelül huszonöten vagyunk a csapatban, ebből tizenhárman varrnak, a többiek a szabásban, szállításban segítenek. Csinger Jenőné Esztike az, aki szakmailag is segíti a folyamatokat, mert én például egyáltalán nem tudok varrni – árulta el Judit. – Mindenki élvezi, hogy segíthet, és nem tétlenül várják, mi fog történni. Nagyon lelkesek, és némelyikük villámgyors. Eddig a kisebb-nagyobb boltokat, patikákat, postát, több faluban működő egészségügyi ellátóegységet, zöldségest, állateledelboltot láttunk el. Mondván, ezekre a helyekre mindenki jár, tehát a legfontosabb az ő védelmük, illetve az odajárók védelme.

– Most jutottunk arra a pontra, hogy azoknak a tószegieknek is szép lassan juttatunk kézzel készített maszkot, akik kérnek tőlünk. Úgy gondolom, olyanokhoz kell, hogy eljussanak, akik ténylegesen hordani szeretnék. Hiszen annyi ember dolgozik azon, hogy ezek a kis, méhecskés mintájú textilmaszkok elkészüljenek, hogy kár lenne a fióknak dolgozni – hangsúlyozta Judit, akitől megtudtuk, hogy az anyagok gyakran a padlásról érkeznek, de vásároltak is eddig körülbelül nyolcvan méternyit, és kiszámolhatatlan mennyiségű gumit. Ez utóbbi igencsak hiánycikknek minősül, hiszen rengetegen varrnak maszkot most az országban. Így ha találnak is fellelhető gumit, azt aranyáron mérik.

– Azt gondolom, ez a kis társadalmi összefogás mindenkinek jót tesz, elsősorban azoknak, akik készítik, hiszen talán úgy érzik, tesznek a közös ügyért, egymásért. Akik pedig kapják, természetesen ingyenesen, azok a törődést, az odafigyelést is zsebre tehetik, a maszkokat pedig az arcukra – fűzte hozzá reményteljesen Judit.

Tiszasülyön minden egyes helyit szeretnének eszközzel ellátni

Nagy Richárd polgármestertől ered az ötlet, hogy helyben, társadalmi munkában készült mosható, vasalható maszkokkal járuljanak hozzá a helyiek védelméhez. Az alapanyagokat (pamuttextilt, gumit, cérnát) biztosítja az önkormányzat.

– Egyik óvodai dadánk, Mészáros Marika néni szakmája varrónő, és felajánlotta, hogy az önkormányzat és az idősek napközi otthona dolgozóinak varr maszkot. Ekkor gondoltam, hogy ezt ki kellene terjeszteni az egész településre, keresve önként jelentkezőket – számolt be a kezdeményezés indulásáról a polgármester.

Szerdán tették közzé az ismert közösségi oldalon, hogy varrni tudó asszonyok, lányok jelentkezését várják, és másnapra össze is gyűlt a szükséges létszám.

– Van, aki a szabásban, más a varrásban, vasalásban tud segíteni, de olyan is jelentkezett, aki majd a kiszállításban működne közre – mondta Nagy Richárd. – A dada segít levezényelni a maszkok gyártását, hiszen kell olyan, aki ért hozzá. Az alapanyagok nagy részét már be is szereztük. A Facebookon értesítettük a varrásra vállalkozókat, a munka szervezését pedig intézik egymással az asszonyok.

– Csütörtökön megkezdődött a munka, úgy számoljuk, egy hét alatt el is tudunk látni minden lakost maszkkal. Először természetesen az időseknek viszünk, hiszen ők a legveszélyeztetettebbek. Tudjuk, hogy ezek sem nyújtanak százszázalékos védelmet. De azt gondolom, amit lehet, azt meg kell tennünk egymás biztonsága érdekében – emelte ki Nagy Richárd.