Százharminc esztendeje épült az első tiszafüredi vashíd

Tudták, hogy Szolnok mellett van még egy olyan város a megyében, ahol vasúti, közúti és gyaloghíd is átvezet a Tiszán? Igaz, Tiszafüreden az első fahidat nem a XVI., hanem jóval később, a XIX. század elején építették. A legenda szerint egy különc földesúr, Pankotay Józsa György létesítette. A fahíd 1834-ben készült el, de Józsa még nagyobb szabású tervet is dédelgetett.

Tiszafüred 1841. május 12-én a Nagykun Kerület képviselői puhatolózó tárgyalást kezdtek, mivel elterjedt a híre, hogy Pankotay Józsa György tiszafüredi földbirtokos vasutat kíván építeni Füredtől Debrecen irányába. A kerület küldöttsége azonban úgy nyilatkozott, hogy a „Józsa Gyuri” által tervbe vett vasútvonal nem érinti a Nagykun Kerületet, így semmi nem lett az elképzelésből. Közben elhunyt Józsa, de a híd továbbra is jelentős forgalmat bonyolított le. Fontosságát az is bizonyítja, hogy 1849-ben, a szabadságharc idején többször is használták a harcoló katonák.

A fahidak korszaka azonban lejárt, így történt ez Tiszafürednél is. Egy állandó vasszerkezetű átkelőhely létesítése azonban tetemes összegbe került. Az 1890-es években felmerült, hogy új sínpárt fektetnek le Tiszafüred és Füzesabony között. Ehhez pedig új hidat kellett építeni a Tiszán, melynek költségeibe az állam is besegített. A vasúti híd kettős céllal készült, ugyanis vonatmentes időszakban a közúti járművek is áthaladtak rajta. Az 1890–91 között épült ötnyílású, rácsos szerkezetű vashidat a hidász szakemberek szerint Feketeházy János tervezte.

De ki volt ez a neves mérnök, akinek a neve napjainkra feledésbe merült?

Feketeházy János mérnök Vágsellyén született 1842. május 16-án, és itt is hunyt el 1927. október 31-én. Tanulmányait a bécsi, majd a zürichi műegyetemen végezte. A kiegyezés után hazatért, és 1873-tól a MÁV igazgatóságának munkatársaként dolgozott. 1922-ben szülőfalujába költözött, és ott élt haláláig. Különösen a vasszerkezetek tervezése terén végzett nemzetközi viszonylatban is számottevő munkát. 1912-ig valamennyi MÁV-híd tervezésében részt vett. Kiemelkedő alkotásai közé tartozik a budapesti Ferenc József (ma Szabadság) híd, a fiumei forgóhíd, a Keleti pályaudvar, az Operaház és a Fővámház (egykori Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem) tetőszerkezete. Lósy-Schmidt Ede kutatásai alapján vált ismeretessé, hogy a szegedi Tisza-hidat is ő tervezte. Ezt a tervet használta a világhírű francia Eiffel-cég, mely megépítette a hidat. Az 1888-ban Baross Gábor miniszter által átadott szolnoki vasúti híd tervezése is Feketeházy nevéhez fűződik.

Hogy mi történt a tiszafüredi híddal?

Sajnos, az 1919-es harcok során a magyar és román csapatok intenzív tevékenysége következtében ez a hidunk is megsemmisült. Később helyreállították, sőt, 1941-ben elkezdtek építeni egy új vasúti hidat is. A II. világháború ennek átadását is elodázta. A külön közúti híd elkészítésére pedig még évtizedeket kellett várni, szerkezetének kialakítására csak az 1960-as években került sor. Napjainkra pedig megépült egy kerékpárutat átvezető gyaloghíd, amivel teljessé vált a közúti, vasúti és gyalogos átkelés.