Százmillió forintból modern közösségi térré vált a cibakházi Gödör

– Ékszerdobozzal gazdagodott a település, mely a turizmus kiindulópontja lehet – mondta csütörtökön Hegyes Zoltán polgármester a Gödör Madárbarát Park ünnepélyes átadóján, ahol röviden kitért a létesítmény történetére is.

– Régen szeméttelepként funkcionált a terület, a ’70-es évek elején az akkori Mezőgép dolgozói úgy döntöttek, hogy a lakossággal összefogva kitakarítják annak érdekében, hogy legyen egy szabadstrandja a településnek. A létesítmény 1974. május 1-jén kezdett működni, és évtizedeken át szolgálta a lakosok kikapcsolódását, szórakozását. A rendszerváltás után privatizálták, az állaga is leromlott.

– Hat éve kínálkozott egy lehetőség, hogy az önkormányzat visszavásárolja, ezután pályázati forrásra vártunk. Korszerűsítésre százmillió forintot nyertünk. A dilemma a hasznosítás mikéntjében állt, hiszen szabadstrandként nem működhet, mivel az elmúlt évtizedekben a holtág vízminősége sokat romlott. Ám a kialakított zöld szabadidőközpont lehetőséget biztosít a vizessportok kedvelőinek, de kulturális rendezvények, családi programok, iskolai, valamint óvodai kirándulások színhelye is lehet. Emellett a vízisétányon kihelyezett táblák és a madárles együttesen mutatják be a Holt-Tisza állatvilágát – részletezte Hegyes Zoltán.

A polgármester a további elképzelésekről is beszámolt. – Van egy épület, amit pályázati forrásból megvásároltunk, de felújítás már nem fért bele a költségvetésbe. Ott rendezvényház és szálláshely is kialakítható lesz, ahogyan a pince is hasznosítható. A Holt-Tisza-part önkormányzati tulajdonban van, így ha további források állnak rendelkezésre, a vízparti sétány építése is folytatható – tette hozzá.

Ehhez a gondolathoz kapcsolódott Boldog István térségi országgyűlési képviselő is, aki elmondta: az elmúlt években sokat fejlődött a település, a jelenlegi beruházás viszont nemcsak a község, hanem az egész Tiszazug gyöngyszeme. – Az utóbbi időszakban a térség huszonhárom települése tizenötmilliárd forint fejlesztést nyert el, a fejlődési ütemére pedig évtizedek óta nem volt példa – magyarázta.

– A beruházás egy átgondolt településfejlesztési stratégia részeként felteszi Cibakházát a megye turisztikai térképére – fűzte hozzá Hubai Imre, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés elnöke.

– A Gödör turisztikai, társadalmi, sport és szabadidős tevékenységeknek biztosít kulturált környezetet. A fejlesztés során nemcsak a tájat rehabilitálták, hanem a Holt-Tiszát is, mint turisztikai attrakciót elérhetővé tették az emberek számára – fejtette ki Hubai Imre.

És bár az idénre tervezett programok nagy része elmaradt, a Gödör a művelődési ház által meghatározott időpontokban, leginkább a délutáni órákban bárki számára látogatható lesz.