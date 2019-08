Százmilliókból újulnak meg a megyei orvosi rendelők

Több száz millió forint értékben épülnek, szépülnek az orvosi rendelők a megyében, van olyan település, ahol nemrég készültek el, és van olyan, ahol még tartanak a felújítási munkálatok. A beruházásokat, eszközfejlesztéseket pályázatok segítségével, valamint a Magyar Falu Programon keresztül sikerült megvalósítani. De olyan települést is találtunk, ahol maga az orvos is beszállt a költségekbe.

– Készen áll az egészségcentrumunk, amely magában foglalja egy új háziorvosi rendelő építését, valamint a védőnői és a családsegítő szolgálat egy helyre költöztetését – számolt be Tiszapüspöki legújabb fejlesztéséről Bander József, a település polgármestere. A beruházás összesen nyolcvanmillió forintba került, a helyiségek modernek, klimatizáltak, új nyílászárókat, burkolatokat és szigetelést kapott az épületegyüttes, és közel másfél millió forint értékben új eszközöket is beszereztek.

– Ezenfelül még egy másik pályázaton, a Magyar Falu Programon is nyertünk eszközfejlesztésre mintegy kétmillió forintot. Már csak arra várunk, hogy ezek a felszerelések, kézi eszközök és a vizsgálóágy megérkezzenek. Abban a pillanatban háziorvosunk is megkezdheti munkáját a megújult rendelőben – tette hozzá a településvezető.

– Mi is a közelmúltban újítottuk fel az orvosi rendelőnket. Akadálymentesítettük az épületet, kibővült a vizsgáló és a váróterem is. A nyílászárókat kicseréltük, a külső falak homlokzati hőszigetelést kaptak nedvesség elleni védelemmel, persze az eredeti arculati jegyek megtartásával.

Ezt már Kiss Gábor, Mesterszállás polgármestere mondta. A munkálatokat harminckétmillió forintból valósította meg a kistelepülés, amely szinte teljes egészében pályázati forrásból származik. Egy újabb támogatásnak köszönhetően hamarosan defibrillátorral, modern EKG-géppel és hordozható vérnyomásmérővel is bővítik a rendelő eszközeit, több mint kétmillió forintból.

Tavaly adták át a hatvanmillió forintból felújított egészségházat Tiszakürtön. A homlokzat- és födémszigetelés mellett a fűtési- és villanyhálózatot is korszerűsítették, de napelemrendszert is telepítettek a tetőre. A jelenleg elnyert pályázatból orvosi eszközöket szereznek be. A kétmillió forint egy részét a védőnői szolgálat hallás- és látásvizsgáló berendezéseire költik – tudtuk meg dr. Kiss Györgynétől, a falu polgármesterétől.

Tiszasülyön még múlt évben megkezdődött a háziorvosi, fogorvosi, iskola-egészségügyi, valamint védőnői szolgálatnak helyet biztosító egészségház felújítása. Az ötvenhatmillió forintos pályázati pénzből megvalósuló fejlesztés elhúzódott, így a beruházás jelenleg is folyamatban van. Az egészségügyi szolgáltatások azóta egy másik épületben, az erre a célra kijelölt helyiségekben működnek.

A fejlesztés nem csak az épület átalakítását célozta meg, de egy új épületszárnnyal is bővül az intézmény. A rendelők és a szolgálati helyiségek mellett öltöző, mosdó, pihenőhelyiségek, továbbá egy multifunkcionális helyiség is helyet kap, valamint új eszközök is segítik a majd visszaköltöző egészségügyi szolgáltatások hatékony munkáját. Többek között méhnyakrákszűréshez szükséges kellékek, mobil informatikai berendezések.

Az orvosi rendelők felújításából a jászsági települések sem maradtak ki.

Néhány hónapja adták át a megújult orvosi rendelőt Jásziványon. A Jászság legkisebb településén a rendelő az önkormányzat többfunkciós épületében található. Ott kap helyet ugyanis a könyvtár is. Az önkormányzat a rendelő felújításához kétmillió forint vissza nem térítendő támogatást nyert el a belügyminisztérium pályázatán. Mint azt Tari András polgármester elmondta, ebből az összegből megújult a burkolat az oldalcsempétől a járólapig, falakat festettek, a rendelőben és a váróban pedig kicserélték a bútorokat, és felújították a mosdókat.

Sorra megújulnak a régi egészségügyi intézmények a Tisza-tó körül is, nem ritka az sem, hogy újat építenek.

A közelmúltban fejeződött be az új orvosi rendelő építése Nagyivánon. A valamivel több, mint ezer lelkes községben egyszerre több beruházás ért célba. Az ötvenmillió forintból épülő egészségügyi centrumban háziorvosi, szakorvosi ellátás, valamint a védőnői szolgálat kap helyet.

Új orvosi rendelő épült Tomajmonostorán is, nagyon régi feladatot sikerült ezzel kipipálni a szükséges fejlesztések listáján. Az új rendelő építésével egy helyre költözhetett a háziorvosi ellátás és a védőnői szolgálat. A korszerű, akadálymentesített ingatlan kivitelezésére százmillió forintot fordíthattak.

Nemcsak a kisebb falvakban, hanem a térség városaiban is találunk hasonló fejlesztéseket.

Tiszafüreden például tavaly fejeződött be a központi intézmény, a Kuthy Elek Egészségügyi Központ felújítása, emellett új rendelőt is építenek a város központjában. Jelenleg a háromnegyedénél tart az új kivitelezése. Mint megtudtuk, éppen a burkolási, festési, valamint gépészeti munkálatok zajlanak. A kétszintes rendelő építésére kétszázhatvanötmillió forint támogatást nyert a város.

Idei egészségügyi fejlesztések a megye néhány településén

Tiszapüspöki

Beruházás összege: 78,5 millió forint

Eszközfejlesztés: 3,5 millió forint

Mesterszállás

Beruházás összege: 32 millió forint

Eszközfejlesztés: 2 millió forint

Tiszakürt

Beruházás összege: 60 millió forint

Eszközfejlesztés: 2 millió forint

Tiszasüly

Beruházás összege: 53 millió forint

Eszközfejlesztés: 3 millió forint

Jászivány

Beruházás összege: 2 millió forint

Eszközfejlesztés: –

Nagyiván

Beruházás összege: 47 millió forint

Eszközfejlesztés: 3 millió forint

Tiszafüred

Beruházás összege: 240 millió forint

Eszközfejlesztés: 25 millió forint

Forrás: Új Néplap-gyűjtés