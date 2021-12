Száztíz esztendeje szállt le az első repülőgép a szolnoki Szandai réten

Az elmúlt napokban látványos időszaki kiállítást rendeztek be a szolnoki RepTárban, mely decemberben is megtekinthető. A tárlat az idén száztíz éves szolnoki repüléstörténet kezdeteihez repíti vissza az érdeklődőket, akik a több mint egy évszázados technikai fejlődést is nyomon követhetik.

Ismét egy kerek évfordulóhoz érkezett a szolnoki repüléstörténet, melynek históriás könyvébe Magó Károly zászlóssal, az MH 86. Szolnok Helikopter Bázis katonájával, a RepTár munkatársával, hadtörténésszel lapoztunk bele. Magó zászlós a kezdetekre való visszaemlékezés mellett hangsúlyozta, hogy Szolnok repüléstörténetének száztíz éve nagyon gazdag. Mindemellett már a legújabb események is történelmi jelentőséggel bírnak, ráadásul a folyamatos kutatásoknak köszönhetően majd' mindennapos egy-egy új információ felbukkanása is. Az utóbbi évek történései közül fontos fejezetet érdemel például a Mi-24 helikopterek 2018-ban végrehajtott modernizálása, valamint, hogy a Zrínyi 2026 Honvédelmi Haderőfejlesztési Program keretében 2017. március 24-én a Zlin típusú repülőgépek, majd pedig 2019. november 18-án a H-145M helikopterek első példányai leszálltak Szolnokon. Továbbá újdonság, miszerint a legújabb kutatások során kiderült, hogy Szolnokon az 1980-as évek végén, az 1990-es évek elején komoly repülőgép-építési program zajlott a mezőgazdaság modernizálása érdekében, Dinka Tibor vezetésével. A hadtörténész elmondta, hogy a RepTár most egy időszakos kiállítással emlékezik meg az elmúlt száztíz év eseményeiről: négy vitrinben az adott korszak egy-egy tárgyi emléke látható rövid olvasmányos információkkal. No, de térjünk vissza a kezdetekhez! Közel tíz évvel ezelőtt egy újraépített százéves repülőgéptípussal gazdagodott a Kilián úti Repüléstörténeti Kiállítóhely, melyet öt évvel később a 2016 őszén megnyílt RepTárba szállítottak át. – Szolnokon Kvasz András felszállásától számítják a helyi motoros repülés történetét, melynek százéves évfordulóját 2011-ben ünnepelte a város és az MH 86. Szolnok Helikopter Bázis – emlékeztetett a tíz évvel ezelőtti eseményekre Magó Károly. – Révy László, az oldtimer építők nagymestere több mint tíz éve újraalkotta a Kvasz András által az 1900-as évek elején megtervezett, megépített és általa a levegőbe emelt repülőgépet, a Kvasz-1-et. Ez a Révy-féle Kvasz-replika 2011 júniusában járt először a megyeszékhelyen, a szolnoki repülés akkor századik évfordulója előtt tisztelegve. Nem sokkal később – Hende Csaba akkori honvédelmi miniszternek köszönhetően – a gép visszatért a városba, és a Kilián úti repülőmúzeumban helyezték el. Onnan került át 2016-ban a jelenlegi helyére, a RepTárba – magyarázta a zászlós. A Kvasz-1 hazánk egyik első repülő gépezete. Kvasz András 1911-ben Rákosmező felett körrepülést tett az alkotásával, mely által elnyerte Sacellary György országgyűlési képviselő által az ez alkalomra kitűzött ötszáz koronás díjat. A sikert követően országszerte bemutató repüléseket hajtott végre 1911 és 1914 között. Szolnokon épp száz évvel ezelőtt, 1911. november 26-án szállt le és fel a Szandai réten. Erről az eseményről az aznapi Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Lapok így írt: „Kvasz András merész magyar aviatikus mai vállalkozása olyan eseményt képez Szolnokon, mely nem csak a városunknak, hanem a vármegyének, a közeli vidéknek is méltán felkelti az érdeklődését. Kvasz András merész magyar aviatikus bemutatja ezúttal az összes bravúrjait. Lesz siklórepülés, magassági repülés ezer méterig és feljebb. A felemelkedés és leszállás minden lehetőségét bemutatja és a repülés gyorsaságát is a maximumig. Közben egyik szomszédos községben túrarepülést is rendez, percenként másfél kilométeres sebességgel.” Révy László e merész magyar aviatikus, Kvasz András gépének sárkányszerkezetét az eredeti rajzok alapján építette tehát újra. A replika motorját – a háromhengeres Anzanit, mely Blériot repülőgépét is áthúzta a La Manche-csatorna felett 1909-ben – a Közlekedési Múzeum gyűjteményében található eredeti Anzani motor alapján gyártotta le Ungár László. A RepTár egyik legendás jelképe 2006 és 2010 között épült, teljesen önerőből, 2000 munkaóra alatt. Az 1911-es év novemberében volt tehát az első alkalom, hogy repülőgépet láthatott Szolnok lakossága. A helyi repüléstörténet következő eseménye 1913. november 9-ére esett. Kvasz után Prodam Guidó olasz származású magyar gyógyszerész, repülőgép-tervező volt a következő pilóta, aki szintén nagy sikerű repülőnapot tartott Szolnokon. De ki is volt Kvasz András? A Békéscsabán, 1883. november 21-én született „magyar madárember” eredetileg kovácsmester volt, majd technológusi szakképesítést szerzett esti tanfolyamokon. Ezután Budapesten kerékpár- és motorjavító műhelyt nyitott. A repüléssel és annak technikai elemeivel, egy gép megépítésével 1910-től foglalkozott. Először a Rákosmezőn repült, majd miután 1911-ben elnyerte az említett Sacellary-féle ötszáz koronát, még abban az évben Magyarország hetven településén végzett bemutatóival nagyban hozzájárult a repülés népszerűsítéséhez. Az első világháborúban pilótaként harcolt, gépével együtt fogságba esett. A Tanácsköztársaság alatti szerepe miatt később eljárást indítottak ellene. 1924-től a Mátyásföldi repülőtéren dolgozott, előbb szerelőként, később portásként. Személyét és úttörő szerepét feledve 1949-ben, mint a békéscsabai repülőtér gondnoka vonult nyugállományba. Szolnok méltóképpen emlékezik a pilótára. A város 2012. november 16-án századzászlót adományozott az aznap Kvasz András nevét felvett, a helyőrségben települt MH Ludovika Zászlóalj 5. hallgatói századának. A rá következő évben, 2013 novemberében, a világhírű repülőtervező és pilóta születésének százharmincadik évfordulója alkalmából Kvasz András-emléktáblát avattak az MH 86. Szolnok Helikopter Bázison. Ezen írásunk a szolnoki repüléstörténet kezdetéről emlékezett meg. Következő cikkünkben a további száztíz év jelentős történeteit elevenítjük fel Magó Károly segítségével.