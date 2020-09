Szepesi Tibor nyerte meg az időközi választást Karcagon

A vasárnapi karcagi időközi önkormányzati választáson az előzetes eredmények alapján a FIDESZ-KDNP jelöltjei elsöprő győzelmet arattak.

Szepesi Tibor, a FIDESZ- KDNP polgármester jelöltje a szavazatok 90,86 százalékát szerezte meg kihívójával, Nagy József (Munkáspárt) jelöltjével szemben.

Az 5. számú egyéni választókerületben dr. Pintér Zoltán Árpád, a FIDESZ- KDNP képviselőjelöltje 75,93 százalékot kapott, míg kihívói: Bodnár Csaba, az öt baloldali ellenzéki párt által támogatott független jelölt 17,06 százalékot, a Mi Hazánk Mozgalom jelöltje Tóth Csaba 4,54, a Munkáspárt jelöltje Horváth Sándor 2,48 százalékot ért el.

A Fidesz eredményváróján részt vett Varga Mihály pénzügyminiszter is, aki telefonon számolt be Orbán Viktornak a Fidesz elsöprő karcagi győzelméről, majd átadta a telefont a város új polgármesterének, Szepesi Tibornak, akinek a miniszterelnök gratulált és eredményes munkát kívánt.

A gratulációk után Varga Mihályt kérdeztük az eredményről:

– Az embert a gyökerei kötelezik, magam is részt vettem a kampány telefonos részében. Úgy érzem, a 30 év bizalmát kapjuk most újra meg és erősítik meg a karcagi polgárok, hiszen 91 %-os elsöprő többséggel választották meg a polgármestert és 75 %-kal egy időközi választáson az egyik kerületben a képviselő-jelöltünket. Ez az elsöprő többség óriási felelősség is, az emberek megint azt mondták, hogy bennetek bízunk és amit csináltok, azt folytassátok. Szeretném, ha a következő években a karcagiak azt éreznék mindennap, hogy ez a megújult városvezetés értük van, értük dolgozik. Azok a fejlesztések pedig, amit megvalósítanak az ő életüket fogják megkönnyíteni, jobbá és szebbé tenni.

A gratulációk után Szepesi Tibor megválasztott polgármestert kérdeztük, számított e ekkora sikerre?

– A kampány közben hozzám érkező személyes, írásos visszajelzések azt mutatták, várhatóan jó arányban fognak szavazni az időközi választáson arra, hogy folytassam a képviselőként megkezdett utat, így engem támogatnak polgármesterként. A képviselőtársaim körzetében tett bejárások alkalmával a választókkal történt beszélgetések alkalmából, tőlük kapott jelzések is alapján várható volt, hogy sokan támogatnak szavazatukkal polgármesterként. Ezt igazolták be az eredmények, a több mint 25 %-os részvételi arány, s az elsöprő 91 %-os győzelem mutatja, a város úgy gondolta, az irány jó, az elképzelés is jó és a személy is jó. Én pedig mindent megteszek a város fejlődéséért , ahogy ezt eddig tettem képviselőként is.

Dr. Pintér Zoltán Árpád képviselőjelölt nagyon izgult az eredményváron., majd meghatottan az előzetes eredmény ismeretében már kicsit nyugodtabban nyilatkozott: – Nagy megtiszteltetés számomra, hogy képviseltem a körzetem lakóinak érdekeit. Az elmúlt két hónap alatt kampány csapatommal megismertem a közel 50 utca, közterület gondjait, a kétezer fős körzet problémáit. Képviselői munkám során a körzetemben a belvízelvezetés kérdést, a biztonságos közlekedést, a kamerák kérdését is igyekszem megoldani, s a felém forduló fiatalok érdekeit is képviselem.

Dr. Fazekas Sándor országgyűlési képviselő úgy fogalmazott, hogy a Fidesz jelöltjei brutális győzelmet arattak az időközi választáson, s a város új vezetése továbbra is az itt élőkért dolgozik, ahogy teszi ezt három évtizede.

F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő szerint jó kezekben maradt Karcag a mai időközi választás bebizonyította, jó az irány, melyen a Nagykunság városa a következő négy évben tovább halad.

Hubai Imre, a megyei közgyűlés elnöke is a helyszínen gratulált, s mint fogalmazott, Karcag polgárai bölcs döntést hoztak, így tovább erősödik a 30 éve dr. Fazekas Sándor és Dobos László korábbi polgármesterek által megkezdett munka.