Szeptembertől új rendőrfőkapitány vezeti a megyei szervezetet

A veszélyhelyzet utáni első ülését tartotta pénteken a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Közgyűlés. A megyeháza dísztermében a rendőrség és polgárőrség előző évi beszámolói mellett bemutatták megyénk újonnan kinevezett rendőrfőkapitányát is. Dr. Rádi Norbert május közepe óta ismerkedik a térséggel bepillantást nyerve a települések társadalmi életébe.

Pénteken tartotta soron következő ülését a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Közgyűlés. A megyeháza dísztermében Dobos Lászlóra, Karcag elhunyt polgármesterére is emlékeztek. Munkáját még ebben az évben méltóképpen ismeri el a közgyűlés. A napirendi pontok között az 2019. évi beszámolók sorakoztak.

Dr. Urbán Zoltán László dandártábornok, megyei főkapitány előadásában beszámolt a rendőrség előző évi munkájáról. Olyan eseményeket mutatott be, amit a rendőri feladatok mellett a társszervezetekkel együttműködve végeztek, illetve hozzájárult a szakmai fejlődéshez. Az év során különböző rendezvényeken ismertették meg a rendőrök munkáját a lakossággal, ami tovább javította a közbiztonságot. Az ülésen elhangzott: a regisztrált bűncselekmények száma az elmúlt évben is csökkent.

– A közterületen elkövetett bűncselekményekre leginkább érzékeny a lakosság, ezek száma is bár kis mértékben, de csökkent. Stabil, folyamatosan javuló közrend jellemző megyénk településeire – részletezte. – Komoly feladatként hárult a rendőrségre a tavalyi évben a választások lebonyolítása, ami problémamentesen zajlott megyénkben – tette hozzá, majd kitért a halálos közúti balesetekre is.

– Az állampolgárokat a szabálykövetésre sarkalljuk, kamionra festett felhívásokkal, oktatásokkal próbáljuk megelőzni a baleseteket. Célként tűztük ki a sérüléssel, halállal járó esetek számát – mondta.

Dr. Balogh János országos rendőrfőkapitány a megyei közgyűlés ülésén bejelentette, hogy dr. Rádi Norbert, Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság főkapitány-helyettese veszi át dr. Urbán Zoltán László helyét a megyei rendőr-főkapitányság élén 2020. szeptember elsejétől. Az új megyei rendőrfőkapitány bemutatkozásában elmondta, hogy az elmúlt évtizedek tapasztalata és megszerzett tudása hozzájárul, hogy megfelelhessen a kihívásoknak.

A közgyűlés következő napirendi pontjaként Szabó Zoltán, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Polgárőr Szövetség elnöke szólalt fel. Kapcsolódva a rendőrségi beszámolóhoz kifejtette, hogy a két szervezet együttműködéseként 2019-ben több ezer polgárőr negyvennégyezer órát töltött a közterületeken, biztosítva a rendet.

– Megyénk hetvennyolc településéből hetvenhárom működik polgárőr egyesület, ami országos szinten is elég magas arány. Az önkéntesekből álló szervezet tagjai a tavalyi évben a határmentén is vállaltak szolgálatot, de részt vettek a bűnmegelőzésben, az ifjúsági- és családvédelemben valamint drogprevenciós járőrözésben is. A járványhelyzetben minden szervezet megtalálta a településén azt a területet, ahol segíthet – hangsúlyozta Szabó Zoltán. Kiemelte: az idei év tervei között a fiatalok bevonása is szerepel.

Lovas Attila, a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság igazgatója a hódok elleni védekezésről, a nyári gátak használatáról és az elmúlt időszak csapadékos időjárása miatt kialakult árvízhelyzetről is szót ejtett beszédében. A megyei közgyűlés elnöke Hubai Imre a területrendezési terv kapcsán megemlítette, hogy előkelő helyet kapott a Jászsági főcsatorna mielőbbi megépítése, valamint a Tisza-tó kiemelt térséggé nyilvánítása.

A Creative Region – Kreatív Régió elnevezésű, Északkelet-Magyarország gazdasági övezetének komplex fejlesztési tervéhez kapcsolódó megyei részdokumentum tárgyalásakor Szalay Ferenc, Szolnok polgármestere is bekapcsolódott a megyei közgyűlés ülésébe. Elmondta, hogy a gazdaság, a közlekedési infrastruktúra fejlesztése és a turizmus kiemelt téma a dokumentumban. A munkaerő képzésében nagyon fontos szerepet játszik a Debreceni Egyetemi Szolnoki Campusa.

Az elhangzott beszámolókat, a napirendi pontokba foglalt módosítási javaslatokat a közgyűlés egyhangúan fogadta el. Az ülés végén, zárt körben döntöttek a közgyűlési képviselők a megyei kitüntető címekről és díjakról, melyek hagyományosan az augusztus 20-i állami ünnepséghez kapcsolódó megyei rendezvényen adnak majd át.