Szereted a sört? Íme, a megyei sörfőzés története!

Egy nemzetközi ismeretterjesztő magazin a sörről értekezve nemrég kitért a magyar sörfőzésre is. Megyénkben elsősorban a kunszentmártoni, jászberényi és jászfényszarui főzdéket említették, de kiderült, hogy ennél sokkal színesebb a kép. A cikk főleg a török után érkező német sörfőző mestereknek tulajdonítja a habos ital alföldi elterjesztését, amiben van némi igazság, de azért mi sem panaszkodhatunk. Bár magunkat hagyományosan borivó népnek tartjuk, sört már honfoglaló eleink is főztek.

– Ha a sörfőzés megyei múltjáról beszélünk, akkor egy régi kun italról, a bozáról is kell szólnunk – mondja a karcagi Bartha Júlia turkológus, aki több könyvében is foglalkozott a kunok régi ételeivel, italaival.

Amint megtudtuk, a Kunságnak az egykor fénykorát élő, s ma újra egyre népszerűbb kölesből erjesztett ital, a boza volt a söre, ami még a főúri asztalokon is megfordult.

A kunok mellett már a honfoglalók is kedvelték a kölest, mert rövid tenyészideje miatt a sokat kóborló nomádok is termeszthették, és kellemes italt, sört is lehetett belőle csinálni.

– A bozát több mint ezer éve a török népektől hoztuk – tudatja Bartha Júlia, aki azt is elmondta, hogy az Oszmán Birodalomban a mézsörrel együtt szinte mindenütt főzték, mert ezt itták a szennyezett ivóvíz helyett.

– Az köztudott, hogy szeszelést tiltotta a próféta, de mivel keleti cirkalmassággal úgy óvott tőle, hogy „átkozott legyen az első cseppje”, hát az igazhitűek ráhagyták, annyit kiöntöttek, a többi meg ment a gallér mögé.

– Az biztos, hogy a sör nem a török kivonulása után került hozzánk, a nyugatról jöttek legfeljebb újra begyújtották a tüzet az itt maradt török katlanok alatt.

Bár a boza kun szó, előttük is széles körben ismerték, legkorábbi emléke a nagyszentmiklósi kincs feliratain olvasható. Hazánkban ráadásul orvosságnak is használták, Nádasdy Tamás nádor felesége például úgy meggyógyult tőle, ami még a kortársakat is meglepte:

„Az én Nagyságos asszonyom, a kunok főbírónéja talán a bozaivástól oly egészségben van, hogy Matuzsálemnél is egészségesebbnek látszik.”

Talán innen eredhet a mondás, hogy a szesz kicsiben orvosság, nagyban gyógyszer. Bartha Júlia végezetül annyit még hozzátett a boza históriájához, hogy az 1960-as években kukoricából még főzték Karcagon, s kunsavónak nevezték.

Kunszentmártonban így nem ok nélkül szenteltek kiállítást a sernek, ahogyan régen a habos italt hívták, bár ez Hegedűs Krisztián történész-néprajzkutató által a Magyar Vendéglátóipari Múzeummal közösen létrehozott kiállítás, „Az ser gazdák” története Kunszenten már a klasszikus értelemben vett serházakról szól.

Közülük az elsőt, mint jövedelmező befektetést 1733-ban emelték a városban, amivel megérkeztünk a ma is ismert és népszerű italhoz.

A kunszentmártoni főzdéket már főleg idegen nevek fémjelzik, és a sörfogyasztásban ekkor már mindenütt elöl jártak a nálunk tanyázó német katonák. Bár a szomjat oltó nedűt a magyarok is szívesen öntötték le a torkukon.

Az 1745-ös kunszentmártoni sörcsaplárosi számadások alapján tudjuk, hogy akkoriban közel annyit töltöttek belőle a poharakba, mint a borból.

Az újkori megyei serfőzők között a tizennyolcadik századtól már német, stájer, görög és zsidó származásúakat is találunk, s az alföldi sörfőzés nyugati kapcsolataira utal, hogy Jászberénynek azt a részét, ahol a sörház üzemelt, a legendás belga Gambrinusról, a sör királyáról nevezték el.

Szolnokon is a német hagyományok alapján folyt ekkor már a sörfőzés, ellenben Martfűn a Kiskőrösről ide települt tótok révén szlovák gyökerei is lehettek.

Az első szolnoki sörfőzdéről még 1704 szeptemberében, nem sokkal a szolnoki vár kuruc kézre kerülését követően írtak.

Ekkor a minden hájjal megkent, hol kuruc, hol labanc, nemzetségére nézve meg burkus, tehát német Gottrau Kristóf szolnoki serfőző folyamodott II. Rákóczi Ferenc fejedelemhez a vár elfoglalásakor tönkrement serfőzde helyreállítása ügyében. Az ostrom ugyanis olyan heves lehetett, hogy a kurucok még erre a fontos kultúrcentrumra sem voltak tekintettel a roham során.

Az biztos, hogy a Gambrinus király, a serfőzők védőszentje pártfogásával készült árpa- és komlólé továbbra sem veszett ki Szolnokról, mivel negyedszázaddal később a szolnoki komp mellett két serfőzdét adott bérbe a kamara a városban Kopácsy Sebestyén uramnak. A serfőzés növekvő megbecsülését mutatja, hogy ő már nem messziről jött náció, hanem magyar nemes volt.

Ettől függetlenül a serfőzéshez nem kellett kutyabőr – mint Kiss Erika jászberényi helytörténész írja.

„Hazánkban alkotmányos szabadságjog volt a sörfőzés. A föld jogán mindenkit megilletett, nemes embert, telkes jobbágyot és háztelkes városi polgárt is. Serfőző céhek 1696-tól alakultak, ami szervezetté és magasabb színvonalúvá tette a serfőzést, sőt külön szakmává a serfőző mesterséget”.

Szintén Kiss Erika tanulmányából és Bugyi Gábortól, a Jász Múzeum munkatársától tudtuk meg, hogy Jászberény valóságos fellegvára volt az alföldi sörfőzésnek.

Amikor máig felróható módon a Jászkunságot eladták a Német Lovagrendnek, az új gazda 1710-ben egyből serházat épített a város központjában. Szüksége is lehetett a tokosnak – ahogy mifelénk régen a németet nevezték a megszokott búfelejtőjére, mert a jászkunokkal parazsat markolt a jámbor.

A Lovagrend, amint lehetett, eladta új birtokát, megszabadult új, engedetlen alattvalóitól. A Serház ellenben maradt, mert szomjas torok volt rá bőven.

Ráadásul szép jövedelmet hozott gazdáinak, meg a városnak is. A Serház a városé volt, a sörfőzőt is a tanács választotta a legtöbbet ígérő személyében.

Kiss Erika tudósítása szerint ekkor már vegyesen találunk német és magyar nevű vállalkozókat a bérlők sorában. Bár már magyarosan írta nevét, de ilyen volt Spiller Tóbiás, Krakoviczer György, Lechner Jánost, a másik részről meg Sipos József, Lőrintz Kristóf, vagy a serfőzőmestert alkalmazó Kovács Mihály ügyvéd.

A jászberényi Serházban végül 1884-től az Első Magyar Serfőző Rt., a Mandl és Társa cég ütötte fel tanyáját, amivel a háziipari sörfőzéstől elindultunk a modern ipari sörgyártás felé, ami már egy külön történet.

A jászberényi Serház – amit Gambrinusz Sörháznak is neveztek – fokozatosan arculatot váltott, végül buszgarázsként végezte, s a múlt század hatvanas éveinek végén lebontották, helyén ma modern bérház áll.

Egyedül a szomszédos rendőrség udvarán álló kútjának maradványa emlékeztet az alföldi kisipari sörfőzés egykori fénykorára.

Ma, annak ellenére, hogy újra sokan kísérleteznek vele, vagy működtetnek úgynevezett kézműves sörfőzdét, a gyári, zömében külföldi mintára készült söröket isszuk. Legalább annyira gyakori vendégek az asztalunkon, mint a nemzeti italunknak tartott bor.

Igaz, régi ismerete ellenére érzelmileg soha nem azonosultunk úgy a habos nedűvel, mint a hegy levével.

Bordalunk például van bőven, de a sörről már nehezebben találnánk hasonlót.

Nálunk az sem állná meg a helyét, amit a csehekről mondanak, hogy egy prágai forradalomhoz elég csupán felemelni a sör árát. Bár lehet, hogy ez a borra is igaz, legfeljebb magyar módra gyorsan keresnénk valami kiskaput a probléma megoldására…

Városi legenda, hogy sörrel nem koccintunk?

Közkeletű mondás, hogy „magyar ember sörrel nem koccint!” Bennem is annyira él, hogy képtelen lennék rá, főleg, hogy tiszteletre méltó történet áll mögötte.

A hagyomány szerint az aradi tizenhármak kivégzésekor az osztrák tisztek ütötték össze a diadal feletti örömükben a korsóikat. Innen ered a tiltás, amit egyik ember örök időre szólónak, más csupán százötven éves időtartamra tekint érvényesnek.

A történészek eddig nem találtak kétségbevonhatatlan bizonyítékot az eredetére, annyi tény, hogy az 1850-es években bukkant fel először. Így valóban nem sokkal a szabadságharc bukása után kezdett terjedni.

Gambrinusz király, a sörfőzők védőszentje

Európa szerte sok helyen lehet kocsmacégéreken, söröskorsókon és hasonló helyeken látni egy derék, szakállas, kezében söröskorsóval ábrázolt legendás uralkodónak a képét, akit a sör védőszentjének tartanak. Valóban létezett, csak nem egészen így hívták.

Modellje a 13. században élt I. János brabanti herceg volt, akiről feljegyezték, hogy egyetlen kocsmában 388 kupa sört ivott meg.

Mellette kiváló költőként és énekesként is ismerték, aki 92 verse mellett ugyanennyi gyermeket hagyott az utókorra. Gambrinus meg úgy lett belőle, hogy nevét, az első Jánost, vagyis Jan Primust, talán pont a sör jótékony bódulatában félrehallották, s így adták tovább a későbbi századoknak.

