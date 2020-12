Szeretetdobozokat kaptak a rászorulók Karcagon

Szeretetcsomag adományokat vitt Karcagra Hubai Imre, a megyei közgyűlés elnöke. Az adományt Koncz Tibor, a Nagykunsági Református Egyházmegye esperese vette át kedden.

A Magyar Református Szeretetszolgálat Szeretetdoboz akciójában vesz részt begyűjtő pontként a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat is. A megyeházán már 140 dobozt tudtak átvenni, de még várják a felajánlásokat.

Önkormányzatok, civil szervezetek, pártok is adományoznak a családoknak tartós élelmiszert, tisztálkodási és tisztítószereket. A csomagban található alapanyagokból nagyon finom ételek kerülhetnek a karácsonyi asztalokra ezeknél a megajándékozott családoknál is. December 4-ig várják az adományokat, hogy minden csomag eljusson még karácsony előtt az érintettekhez.

Országhatáron belül és kívül élő szegény és rászoruló családok kapják ezeket az adományokat, melyeket a Magyar Református Szeretetszolgálat önkéntesei és koordinátorai visznek el a megyében és a megyehatáron túl, valamint Kárpátalján nehéz sorban élő gyermekekhez, családokhoz.

Hubai Imrétől azt is megtudtuk, hogy már a fiatalok is segítenek. Egy 12 éves gyermek, akik korábban édesanyjával a jótékony sütemény vásárra sütött süteményt, s hogy ez most elmaradt, a zsebpénzéből két csomagot állított össze, de vannak olyan ikerlányok is, akik családjuk minden tagja nevében készítettek egy-egy szeretetcsomagot, s többen a jobbadni.hu oldalon keresztül pénzadománnyal is segítik a jótékony akciót.

– Karcagon a rászoruló családok már beadták hozzánk kérelmeiket – mondta Koncz Tibor.

– A mostani szeretetdoboz gyűjtés klasszikus adventi gyűjtés, a várakozás és a vágyakozás előzte meg. Nagyon örülök, hogy ebben mi is részt vehetünk – fogalmazott az egyházi vezető, aki elmondta, máshonnan is kapnak adományokat, s mindenhol ugyanazt tapasztalják, hogy az emberek abból amijük van, abból szívesen adnak.

Kapnak vállalkozásoktól, magánemberektől, intézményektől is felajánlást, de a megyei önkormányzata most a legnagyobb támogatójuk.