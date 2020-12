Szerethető Munkahelyek címet nyert el a szolnoki Jelmez-Art Kft.

A Dreamjo.bs negyedik alkalommal hirdette meg a Szerethető Munkahelyek Díjat, hogy megtalálják Magyarország legvonzóbb munkahelyeit.

Életünk jelentős részét töltjük a munkahelyünkön, így nem mindegy, hogy jól érezzük-e ott magunkat. Munkaadói oldalról sem elhanyagolható szempont, hogy dolgozóira számíthatnak-e hosszú távon, vagy egyáltalán, hogy odateszik-e magukat teljes erővel,vagy csak kényszerből eltöltenek ott nyolc órát és mielőbb sietnek hazafelé.

A Dreamjo.bs negyedik alkalommal hirdette meg a Szerethető Munkahelyek Díjat, hogy megtalálják Magyarország legvonzóbb munkahelyeit. 2020-ban rekordszámú, közel ezerszáz magyar és erdélyi nevező közül választották ki online szavazásal a címre érdemeseket.

Az elismerést a legjobb eredményt elérő 150 kkv-nak, 35 nagyvállalatnak és 10 erdélyi cégnek ítélték oda.

A díjazott kkv-k között található a szolnoki Jelmez-Art Kft. is.

Az 54 fős közepes méretű vállalkozás, mint neve is árulkodik róla, színházi, filmes, táncos, opera és egyéb színpadi produkció számára készít jelmezeket, kosztümöket, vagy akár óriásbábokat. A hazai megrendelések mellett számos külföldi partnerrel ápol munkakapcsolatot.

– Beneveztünk erre a megmérettetésre, hiszen az ember mindig keresi a lehetőségeket, hogy minél szélesebb körben megismertesse a cégét – nyilatkozta Debreczeni Ildikó, a vállalkozás tulajdonosa.

– Megkérdeztem, mit szólnának hozzá a kollégák, pozitívan fogadták az ötletet, tehát közös döntés eredménye ez cím. A vállalkozás idén 25 éves. Cégvezetőként mindig arra törekedtem, hogy jó körülmények között, kellemes környezetben, családias közegben tudjunk dolgozni, a munkatársaim jól érezzék magukat.

– Hozzánk a családosak bármikor behozhatják a gyereküket, rugalmasan kezeljük a munkabeosztást. Húsz-harminc évesektől kezdve a idősebbekig dolgoznak itt kollégák, többen nyugdíj után is nálunk maradtak, ami azt jelzik, hogy jól érzik nálunk magukat. Vannak, nyolc- hat- és négyórában dolgozó munkatársaink is. Némelyek otthonról dolgoznak, de ugyanúgy be vannak bejelentve és végzik a munkájukat, mint akik bejárnak a céghez.

De vajon hogy látják maguk a kollégák, hogy a leginkább szerethető a munkahelyükben?

– Már maga a környezet is, ahol dolgozunk, nagyon szép. Nagyon jó a légkör, mi tényleg egy csapat vagyunk, akár az emeleten, akár a földszinti varrodában dolgozik valaki. Ismerjük a másik családi körülményeit, élethelyzetét. Segítjük egymást, ha valakinek bármilyen problémája van, nyugodtan fordulhat bárkihez – sorolta Ráporti Ilona, aki 1996 óta dolgozik a cégnél, és a gazdasági ügyek intézésétől a szervezésen át sokféle munkafolyamatban részt vesz, még a jelmeztervezők mellett is asszisztenskedik. Egy produkciót a költségvetéstől kezdve az anyagvásárláson át a ruhapróbáig majd a bemutatóig visz egészen a végéig. Változatos tehát a munka, így garantáltan nem válik unalmassá.

– Sok érdekes emberrel is találkozunk, akikkel egyébként nem kerülnénk kapcsolatba. Az is nagyon jó, hogy be lehet hozni a gyerekeket, ha épp nincs őket kire hagyni, ha iskolai szünet van. Sőt, a mi korosztályunk gyermekei szinte itt nevelkedtek fel, itt töltötték a nyári szünet nagy részét, ahogy az enyémek is. Sok közös program van, például karácsonyi ünnepséget is minden évben tartottunk. Az udvarban szoktunk szervezni bográcsozást, forralt borozást.

– Tehát voltaképp mi egy baráti közösség is vagyunk. Csapatépítő tréningek is szoktak lenni. Ehhez a munkához persze elkötelezettnek kell lenni és szeretni kell, amit csinál az ember. Tőlünk is rugalmas hozzáállást kíván,hiszen van, hogy hétvégén is akad munka.

Hajós Lilla 19 éves kora óta dolgozik itt, ennek már több, mint 7 éve.

– Nekem gyermektelen fiatalként azért tetszik ez a munkahely, mert rugalmas, változatos, olyan élethelyzetekbe is beledob minket egy-egy feladat, amivel sehol máshol nem találkoznánk. A kulisszák mögött dolgozunk, így mondom is sokszor, hogy a színháznak csak a hátsó bejáratát ismerjük – jegyezte meg nevetve.

– Nagyon jó itt a közösség, összetartó a társaság. Nagyon jó csapatépítő programjaink is vannak, de egy szimpla nyári délelőtt is megesik, hogy főzünk valamit az udvaron bográcsban és együtt ebédelünk. Utána persze ugyanúgy megy tovább a munka, de mégis kiszakadhatunk egy kicsit a mindennapok megszokott ritmusából. Én nagyon szeretem a téli időszakot, amikor van mikulásozás,nem tudom, most mit enged majd a vírushelyzet. Be szoktuk hívni a dolgozók gyermekeit és az unokákat is, ők is kapnak egy kis csomagot, van, aki beöltözik Mikulásnak.

– A csapatmunkát itt tényleg nagyon jól meg lehet tanulni. A főnökünkkel is nagyon bizalmas a kapcsolatunk, Ildikó amikor bejön, azzal kezdi, hogy körbejár, megérdeklődi, ki hogy van. Afféle „tyúkanyós gondoskodással” vesz körül bennünket. Amennyire a mai világban ez lehetséges, én mindenképpen hosszú távra szeretnék itt tervezni. Ez nem csak munka, ez hivatás. Kiküldetésben külföldre is járunk, én például augusztusban voltam három hétig Berlinben. Ennyi együtt töltött időhöz kell a jó munkatársi viszony, szükséges, hogy kialakuljon egy családias légkör. De így olyan helyekre is eljuthatok, ahová egyébként nem – fejtette ki Lilla.

Peterdi Edit is kiemelte a szép környezetet, a munkatársakkal való jó kapcsolatot.

– Mindenképp sokat számít Ildikó pozitív személyisége, ez az egész munkánkra kisugárzik – hangsúlyozta. – Érdekes az, amit csinálunk, mindig szolgál újdonságokkal, nem lehet beszürkülni!

– Szerintem is nagyon fontos egy jó vezető, emellett a feladatok nyújtotta sikerélmény, ami előre viszi az embert. Jó a rugalmasság, sokan dolgoznak itt családosak, akiknél mindig akad a gyerekkel váratlan teendő. Én is jártam már úgy, hogy valamiért el kellett szaladnom kis időre valamiért, és Ildikó rögtön mondta, hogy persze, menjek csak. A kieső időt meg nyilván pótolja az ember – sorolta lelkesen Hutvágner Anita is.

Egy biztos, mi is megállapítottuk ottjártunkkor, a munkatársakon valóban látszik, hogy szeretnek itt dolgozni.