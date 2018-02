Szigorodott a jogsiújítás – a krónikus betegeknek szakorvosi igazolást is be kell szerezniük

Nehezebben juthatnak jogosítványhoz a krónikus betegek egy nemrégiben megjelent rendeletmódosításnak miatt. Egyes betegségekben szenvedőktől pedig meg is tagadhatja a háziorvos a vezetői engedély meghosszabbítását. A hivatásos járművezetőkre még ennél is szigorúbb előírások vonatkoznak megyénkben is.

A rendeletmódosítás szerint bizonyos betegségekben szenvedő páciensek esetén a háziorvosnak kötelező kikérnie a szakorvos véleményét. Csak ezek birtokában dönthet arról, hogy megújítja-e a jogosítványt. – Ezek a szív- és érrendszeri, valamint idegrendszeri betegségek, illetve az alvási apnoé szindróma. Tehát olyan megbetegedések, amelyek rosszullétet vagy eszméletvesztést okozhatnak, megnövelve ezzel a baleseti kockázatot – magyarázta Buczkó István, szolnoki háziorvos. – Fő szempontja a rendeletnek, hogy a betegséget eredményesen kezelték-e, tehát várható-e állapotromlás. – Szintén fontos a rendezett egészségi állapot is. Ez azt jelenti, hogy a beteg rendszeres gondozáson vesz részt, együttműködik és betartja az orvosi utasításokat. Ezek fennállása esetén meghosszabbítható a jogosítvány. – Bizonyos betegségekben szenvedőktől viszont meg kell tagadni a jogosítványt, hiszen alkalmatlanok a vezetésre. A rendelet azt is kimondja, hogy az epilepsziások vezetői engedélyét csak egy évre lehet meghosszabbítani. Emellett minden alkalommal neurológiai szakvéleményt is kérnie kell a páciensnek – tette hozzá a szakember. A változásoknak köszönhetően több időt fog majd igénybe venni a jogosítvány meghosszabbítása. A háziorvosnak ezért már időben el kell indítania a folyamatot, hogy a járművezető még a lejárat előtt megkapja a friss engedélyt. – Azoknak, akik vezetnek, üdvözölniük kell ezt a rendelkezést, mert a jogszabályból adódóan a háziorvos ki fogja tudni emelni azokat a gépjárművezetőket, akik jelentős kockázatot jelentenek. – A mindennapi életünkben elengedhetetlen, hogy autóval közlekedjünk, viszont a társadalmi felelősséget is látnunk kell. Közlekedésünkkel ugyanis nem veszélyeztethetünk másokat – adott hangot véleményének Buczkó István. Bana Béla, a szolnoki Index Autósiskola tapasztalt szakoktatója szintén egyetért a rendeletmódosítással, hiszen mint mondta a járművezetés egy veszélyes üzem, mely maximális odafigyelést igényel. – Egy mentálisan vagy testileg beteg ember nem tud százszázalékosan a járművezetésre koncentrálni. Ráadásul egyre nagyobb és gyorsabb a forgalom, egyre több jármű van az úton, mely nemcsak ügyességet, hanem türelmet is kíván az autóvezetőktől. – A spontán reakciókkal járó betegségekben szenvedő sofőrök pedig veszélyt jelentenek. Egy ájulásra vagy eszméletvesztésre hajlamos ember, akinek a tünetei vezetés közben lépnek fel, nemcsak a saját életét veszélyezteti, hanem másokét is. – Éppen ezért jónak tartom az alaposabb orvosi vizsgálatot a krónikus betegségben szenvedő sofőrök esetén – fejtette ki a szakoktató. – Nekem eddig az volt a benyomásom, hogy Magyarországon, így a megyében is egészségügyi szempontból szinte mindenki kaphat vezetői engedélyt. – Ezzel a rendeletmódosítással azonban biztonságosabbá válhat a közlekedés, hiszen egészségesebb, nagyobb odafigyelésre képes járművezetőkkel találkozhatunk a közutakon. Ez pedig mindannyiunk érdeke. – Véleményem szerint megfontolandó az a kérdés is, miszerint kell-e felső életkori határt megállapítani az egészségügyi alkalmasság érvényesítésénél, külön-külön az ún. „úrvezetők" és a hivatásos vezetők csoportjában. Helyesnek tartanám továbbá valamennyi leendő járművezető előzetes pszichológiai vizsgálatának bevezetését is. Hónapokig tarthat a hosszabbítás egy nemrég életbe lépett, új rendeletnek „köszönhetően" Egyik szolnoki olvasónk nemrég hosszabbíttatta meg a jogosítványát, mely elmondása szerint bizony nem kevés bosszúságot okozott számára. – Az új rendeletnek „köszönhetően" különböző vizsgálatokra kellett elmennem, melyekhez előbb beutalót, majd időpontot is kérnem kellett. Ez utóbbit azonban csak hónapokkal későbbre kaptam volna. – Mivel szerettem volna időben meghosszabbíttatni a jogosítványomat, magánrendeléseken végeztettem el a szükséges vizsgálatokat, igencsak borsos árakon. – Orvostól orvosig járkáltam, mire minden szükséges papírt begyűjtöttem, amelyeket be kellett mutatnom a háziorvosnak. Végül meghosszabbították a jogosítványomat, de egy teljes hónapig tartott, és nem kevés pénzembe került – osztotta meg esetét honlapunkkal olvasónk.