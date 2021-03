Szigorúan fellépnek a szemetelőkkel szemben a Jászkunságban

Nemrég fogadták el a hulladékgazdálkodási rendszer megújítására vonatkozó törvényjavaslatot. Az illegális hulladéklerakók felszámolását, a hulladékot illegálisan elhelyezők szigorúbb büntetését, és a hulladékgazdasági tevékenység racionalizálását szolgáló módosítások hozzájárulnak ahhoz, hogy megtisztuljon az ország. Utánajártunk, mekkora problémát jelent térségünkben a törvénytelen szemételhelyezés.

Az illegális lerakás szigorú szankcionálása a hulladék újratermelődésének megakadályozását szolgálja. Márciustól a jogsértőket a kormányhivatalok szervezetén belül létrejövő hulladékgazdálkodási hatóság – más szervekkel együtt – szigorúan büntetheti. Az illegális szemetelőknek pénzbírságot kell fizetniük, a jelentős mennyiséget meghaladó hulladék elhelyezéséért három évig terjedő szabadságvesztés is kiszabható lesz. A veszélyes hulladék, vagy különösen jelentős mennyiségű hulladék elhelyezéséért pedig akár öt év szabadságvesztésre ítélhető az elkövető.

Egy óriási gyűjtőkonténert állítottak fel az udvaron

Több más település mellett Tiszapüspökinek is meggyűlik a baja az illegális szemetelőkkel.

– Az a problémánk, hogy mivel elég jó külterületi úthálózattal rendelkezünk, néhány lakos fogja magát, és kiviszi a háztartási hulladékot a zöldövezetbe.

– A település belterületén inkább a portákon halmozódik fel a szemét. Mivel minden évben harcolunk az illegális lerakás ellen, egy nagy konténert állítottunk fel a polgármesteri hivatal udvarán. Állami támogatásból megoldott az elszállítása is. Mindenkinek lehetősége lenne odavinni a hulladékot, sokan mégsem ezt teszik – hívta fel a figyelmet Bander József polgármester. Majd hozzátette, üdvözlik az illegálisan szemetelők szigorúbb büntetését, ám a szabályok betartatásához komolyabb intézkedési jogkörrel kellene felruházni a mezőőröket, polgárőröket.

A hosszú távú megoldás a megelőzésben rejlik

Mezőtúron is sok problémát okoz a törvénytelen lerakás, az év elején azonban egy pályázat segítségével megkezdődhetett a szeméthalmok felszámolása.

– Az önkormányzat tavaly közel hétmillió forint forrást nyert el a „Tisztítsuk meg az országot!” program keretében, így tudtuk elkezdeni a hulladék elszállítását. A hosszú távú megoldás továbbra is a megelőzésben rejlik – mondta korábban a témával kapcsolatban Herczeg Zsolt polgármester.

Túrkevén is újra és újra felháborodást kelt a város különböző pontjain illegálisan elhelyezett szemét.

A városvezető is elégedetlenségének és felháborodásának adott hangot a minapi bejegyzésében.

– Nem látok mentséget arra, ha valaki ilyen, a közösség számára kifejezetten káros tevékenységet tesz, hiszen súlyos közpénz milliók kellenek ahhoz, hogy az ezzel kapcsolatos környezetvédelmi kockázatokat csökkentsük. Ez más közfeladatoktól vesz el forrásokat, ugyanis az önkormányzatnak kötelező lépni az ilyen ügyekben – írta közösségi oldalán Sallai Róbert Benedek.

A polgármester azt is közzétette, hogy utasítására a mezeiőr-szolgálat fellép az illegális hulladéklerakással szemben, több eljárást kezdeményeztek, bírságolás is történt, és számos más ellenőrzési tevékenységet is fejlesztettek az elmúlt időszakban. Újabb külterületi kamerákat is vásároltak és helyeztek üzembe.

Tiszavárkony Szőlők településrészén, illetve az oda vezető út mentén jelent problémát az elhelyezett, sokszor más településről áthordott hulladék.

– Jó dolog, hogy szigorúbban büntetendő az illegális szemétlerakás, ezzel teljes mértékben egyetértünk – nyilatkozta Hegedűs István polgármester.

– A gond csak az, hogy sokszor eddig is hiába jelentettük be a hulladékot, felvételekkel igazolva a szemétlerakás tényét, semmi nem történt az ügyben. Így nehéz küzdeni az illegális szemetelőkkel, hiszen nincs, ami visszatartsa őket… Reméljük, a szigorításoknak a gyakorlatban is lesz látható eredménye – bizakodott a polgármester.

Idén már többek lebuktak a kis falu határában

Elsősorban tavasztól őszig, a kiskertek használatával növekszik meg a törvénytelen lerakás Nagyréven. Tavaly az év második felében a kritikus helyszínekre megfigyelő berendezéseket telepítettek, hogy visszaszorítsák a szemetelőket.

– Gyorsan híre ment, hogy kikerültek a táblák és a kamerák, meg is volt a hatása. Az októberben elszállíttatott hulladék nem termelődött újra – tudtuk meg Fenyvesi Zoltántól, az akció koordinátorától, aki rendszeresen ellenőrzi is a területeket. – A tavasz kezdetén akadtak, akik a szelektív hulladékgyűjtő konténerek mellé pakolták le a hulladékot. Idén fogtunk már két szemetelőt, akiket bírság megfizetésére kötelezett az önkormányzat. Úgy tűnik, működik a rendszer – fűzte hozzá.

Betelt a pohár, elegük lett az áldatlan állapotokból

Csataszögnél sokan a Nagykörű felé vezető földút mentén szabadulnak meg a szeméttől, építési törmeléktől. A falu a „Tisztítsuk meg az országot” projektben szerzett támogatás révén a közelmúltban sikeresen „takarított”.

– Nagyon helyénvaló a szigorítás! – vette át a szót Oravecz Zsuzsanna Éva polgármester.

– Száznégy köbméter hulladékot hordtunk el, és nem állapot, hogy kisebb vállalkozók is itt szabadulnak meg a házépítésből, felújításból visszamaradt törmeléktől. Amellett vagyok, hogy minél szigorúbb büntetést szabjanak ki! – összegzett a településvezető.

Jászkiséren is betelt a pohár az illegális hulladék-kihelyezések miatt. Bíznak benne, hogy a szigorúbb szankcionálás megoldást jelenthet – közölte megkeresésünkre Lu­kácsi György polgármester. Elmondta, a szeméthegyek felszámolásában nem jutnak egyről a kettőre.

– Nagy problémát jelent, hogy az autók bontásából származó többnyire műanyag alkatrészeket a határban helyezik el, ezért Pócs János országgyűlési képviselőn keresztül javaslatot tettem törvényi szabályozásra. Ennek alapján ez előzetesen kötelezné a bontásra váró jármű tulajdonosát, hogy az alkatrészek hivatalos átvételi helyen történő leadását igazolja – mutatott rá a város első embere.

Folyóparti nagytakarítást hirdettek Szolnokon

A megyeszékhelyen az illegális szemétlerakatok mellett a Tiszán úszó műanyagpalackok jelentettek komoly környezeti problémát az elmúlt időszakban. Mint arról korábban beszámoltunk, a Szolnoki Városüzemeltetési Kft. hulladékgyűjtő akciót hirdetett a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatósággal együttműködve a part menti szemét eltávolítására. Azóta az akció időpontja is kiderült: április 16. és 18. között tartják. Az elmúlt évek legnagyobb hulladékgyűjtő kezdeményezésére már most számos önkéntes jelentkezett.