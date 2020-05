Színes virágokkal díszítik fel Kisújszállás villanyoszlopait

A városvédő és szépítő egyesület idén is meghirdette a „Fogadj örökbe egy villanyoszlopot!” virágosítási akcióját. Szabó István vállalkozó a kezdetek óta részt vesz az akcióban.

– Nagyon szeretem a virágokat, otthon és az üzletben is rengetegféle van belőlük. A bolt előtti villanyoszlop tövébe már akkor is árvácskákat ültettem, mikor még nem volt ez a városvédő akció.

– Kunhegyesen nőttem fel, édesanyám nagy kertész volt, és én is szeretem csinálni, úgy érzem, az egész város más, ha mindenki gondozza, szépen tartja környezetét. A jó példa követendő, közvetlen szomszédaim is ültetnek már a házuk elé, az utcára virágokat. A vevőim is örülnek annak, hogy szép környezet fogadja őket az üzletben. Úgy látom, egyre többen fogadnak örökbe oszlopot, aki csatlakozik az akcióhoz, az azt vállalja, hogy beülteti a villany- vagy telefonoszlop tövét virággal, ezzel csökkentve az oszlopok egyhangúságát. Ez a pár tő virág pénzben nem egy hatalmas összeg, inkább a szándék a fontos, hogy akarjak tenni valamit a környezetemért, hogy élhetőbb legyen a város – vallja Szabó István.