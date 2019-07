Szlovákiában jártak a Bereczki Máté Gazdakör tagjai

A Szolnokon különféle programokról, termékbemutatókról is ismert Bereczki Máté Gazdakör minden évben szervez olyan kirándulásokat, ahol a tagok szakmai ismereteiket bővíthetik, megismerkedhetnek különféle termékek feldolgozásával. Utazásaik során az adott tájegységek, települések nevezetességeit, látványosságait is megtekintik.

A minap kétnapos útjuk során a szlovák területen fekvő Ipolyszakállosra látogattak el, ahol egy családi vállalkozásként működő mézüzem működésével ismerkedhettek meg, természetesen meg is kóstolták az ott készülő termékeket.

Az üzemben a környékbeli méhészektől felvásárolt mézet és egyéb méhészeti termékeket dolgozzák fel.

Vendéglátójuk gépészmérnök végzettségű, de pályafutását méhészkedéssel kezdte, később tért át e termék feldolgozására. A méhészekkel azóta is tartja a kapcsolatot, beszállítóitól átvett mézet bevizsgáltatja, a minőséggel, a gyűjtés helyszínével, körülményeivel kapcsolatos adatokat dokumentálja, példaértékű körültekintéssel igyekszik biztosítani termékei kiválóságát.

A mézen kívül gyümölcsöt, gyógynövényeket is hasznosítanak. A feldolgozott termékeket palackba, befőttesüvegbe töltve értékesítik. A termékeik ötletes csomagolásban sorakoznak a bolt polcain.

– Különleges készítményt is megkóstolhattunk, a mézbort, melyet speciális technológiával mézből erjesztenek, majd ízesítve vagy természetes formában palackoznak – számolt be róla Demény István, a gazdakör alelnöke, aki e szakmai kiruccanásokon rendszeresen készít fotókat is.

Az utazók a stílusos nevű Méhecske Panzióban szálltak meg, ahol a felvidéki, szlovákos ételeket is megízlelték. Az esti beszélgetős programon pedig a cég tulajdonosa elmesélte azt is, milyen problémákkal kell szembesülnie manapság a magyar lakosságnak, hogyan tudnak talpon maradni a vállalkozások.

Másnap továbbindultak Párkány, majd Esztergom felé, közben megejtettek egy találkozót az esztergomi kertbarát kör vezetőjével is.

Pilisvörösváron pedig egy sörfőzde működését tanulmányozhatták, megismerkedve a komlóval és a malátával.