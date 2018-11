Szokatlanul korán érkezett a csokimikulás

Még csak most lettünk túl a Halloweenen és a mindenszenteken, de sok üzlet polcai már hetek óta a csokoládémikulásoktól, sőt a karácsonyi dekorációktól roskadoznak. Egyesek nagyon korainak találják a „hangulatkeltést”.

– Eléggé megdöbbentem, amikor október elején betértem az egyik szolnoki üzletbe, és azt láttam, már karácsonyi dekorációkkal vannak tele a polcok – mondta egy szolnoki vevő.

– Hiszen akkor még három hónap volt az ünnepekig. Sőt, még a mindenszenteken sem voltunk túl. Nekem már az is nagyon korai, ha novemberben kerülnek ki ezek a termékek a boltok polcaira, így érthető, hogy leesett az állam a látványtól… – árulta el. Egy másik vevő azonban kifejezetten örült neki, hogy már megvásárolhatóak ezek a termékek. Szerinte így bőven van idő mindent megvenni karácsonyig.

Kíváncsiak voltunk, hogy októberben vajon mennyi fogy a télapós és karácsonyi termékekből. Az egyik szolnoki bevásárlóközpont eladói szerint olyan sokan még nem vásárolják ezeket a termékeket, októberben inkább még a mindenszentekre készültek az emberek, de azért vannak olyanok, akiknek már bekerültek a kosarába a csokimikulások.

A többség azonban talán megvárja a novemberi fizetést a vásárlással. Mint megtudtuk, a korábbi években náluk csak mindenszentek után kerültek ki a Mikulások a polcokra.

– Lehet, hogy néhányan meglepődnek, de örülnek neki – beszélt hírportálunknak a vásárlók reakciójáról egy másik szolnoki üzlet eladója, ahol már karácsonyi dekorációkkal vannak tele a polcok.

– Mi már szeptember közepe óta áruljuk ezeket a termékeket, de ez nálunk már évek óta így van. Januárban jönnek a húsvéti dekorációk, tavasszal pedig már a fürdőruhák is. Annak, hogy ilyen korán kerülnek ki ezek a termékek a polcokra az lehet az egyik oka, hogy meglegyen az árukészletünk. Vannak az állandó termékeink, de ezek mellé kellenek a szezonálisak is, így mire vége a Halloweennak, már itt kell, hogy legyenek a következő idény, a karácsony dekorációi.

– Úgy gondolom, ez a vásárlóknak is jó, hiszen így van idejük mindent megvenni, ami az ünnepekre szükséges, persze még így is vannak olyanok, akik az utolsó pillanatban jönnek – árulta el. Mint megtudtuk, már ilyenkor, három hónappal karácsony előtt is veszik ezeket a termékeket a vásárlók, a gyertyákat éppúgy, mint a dekorációkat. Karácsonyra minden el szokott fogyni, pedig időközben is kapnak még árut.

Megkerestük a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. kommunikációs vezetőjét, hogy megtudjuk, mi indokolja, hogy ilyen korán kiteszik a polcokra a decemberi ünnephez kapcsolódó termékeket. Maczelka Márk hírportálunknak elmondta, hogy az idei évben tesztelik, hogy a vásárlóik igénylik-e az ilyen korai kihelyezést.

Tavaly csak novemberben kerültek ki a polcokra ezek a termékek, és decemberben fogyott belőlük a legtöbb. Mint megtudtuk, egészen december 6-ig kiemelt helyet kapnak üzleteikben a télapós termékek.

Egy másik oka is van annak, hogy az eladók októberben csokoládémikulást pakolnak a polcokra. A multicégeknek a legtöbb gyártó megemelte azt a határt, amelytől olcsóbban vásárolhatja meg a kereskedő a termékeket. A korábbi mennyiség novembertől januárig volt elég. A megemelt mennyiséget a boltok kénytelenek megrendelni, hogy jó áron kapják meg, viszont ez a mennyiség októbertől nagyjából húsvétig kitart. Az, hogy egybefolynak az ünnepek, szintén kiveri a biztosítékot egyes vásárlóknál. Mindenesetre abban biztosak lehetünk, hogy nem az eladó tehet erről, ám mégis rajta csattan a vevők esetleges nemtetszése.