Szolnok eltűnt emléke: ilyen volt a Baross úti Markseid ház

Szolnok városképét a múlt századi városrendezési rohamok előtt jórészt a 19. század második felében épült házak, középületek határozták meg. Akkor volt az újonnan született megyeszékhely történetének egyik felívelő szakasza, így épületek tucatjai őrizték a kor historizáló stílusának emlékét.

Később divat lett ezeknek az elmúlt korok alkotásait gipszből és vakolatból másoló házaknak a lekicsinylése, így könnyen kerültek bontócsákány alá. Máskor felújítás címén díszeiket verték le róluk, jellegtelen, unalmas homlokzatot csinálva az eredetileg elfogadható kinézetű épületekre.

Mondhatnánk, hogy mára bölcsebbek lettünk, de ez sajnos nem igaz. Az elmúlt évben búcsúztunk egyiküktől, a történelmi becsű Hubay háztól. Ezúttal egy ilyen, a Baross útról köddé vált épületről szeretnénk a rendelkezésünkre álló szűkös források alapján megemlékezni.

Az egykor szintén lebontásra ítélt, de végül szerencsés kézzel modernizált banképület szomszédságában álló, csupa üveg pénzintézetnek a helyén is ennek a kornak az egyik emléke állt. A földszintes eklektikus saroképületet még a boldog békeidőkben, 1904-ben emelték Markseid Pál részére Beregszászi Sándor és Sloszárik József építészek tervei alapján.

Sajnos az építés körülményeiről, illetve az építtető meg a tervezők személyéről sem sok adat található a megyei levéltárban. Szinte csak néhány tervrajzot rejt az építkezés dossziéja. A régi szolnoki név és címtárakban meg összesen egy Markseidet találtunk, Merkseid János cipészt. Rajta kívül még Kósa Károly helytörténész említi a szabadságharc korából Markseid Pál nemzetőrt, így lehet, több nemzedéken át itt élő, régi szolnoki famíliával van dolgunk.

Maga az épület egy U alakú, két homlokzatával a Baross és a Sütő utcákra néző sarokház volt. Baross utcai frontján hat bolthelyiség sorakozott és itt volt az udvarra és a hátul levő lakásokba vezető bejárat is. Általában minden üzletnek egy utcai bejárata és egy hasonló méretű kirakata volt. Falát fél méter magas lábazat övezte, ajtói, kirakatai felül félkörívesen záródtak, s közöttük a falsíkból alig kiemelkedő lapos oszlopok díszítették a homlokzatot. Üzlethelyiségei nem voltak nagyok, négy és fél, öt és fél méter jutott egyre, kivéve egy szűk, két és fél méteres boltot.

A Sütő utcára és az udvarra négy különböző méretű lakás nézett, melyeket a lépcsőházból nyíló folyosóról és az udvarról is meg lehetett közelíteni. Közülük háromba egy-egy üzlethelyiségből is nyílt bejárat, annak jeleként, hogy tulajdonosuk közvetlenül a bolt mögött lakhatott. Az nem derült ki az iratokból, hogy Markseid Pál is használta-e valamelyiket, és mire, vagy csak bérbeadásra készültek.