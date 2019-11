Szolnoki cégek is beálltak a sorba és kifeküdtek

A népszerű kihívás iránti lelkesedés nem csökken, folyamatosan találkozhatunk újabb és újabb teljesítésekkel. Nincs ez máshogy a megyeszékhelyen sem.

A napokban az NHSZ Szolnok – NHSZ Zounok közösségi oldalán bizonyította, nekik sem okoz gondot a kihívás teljesítése és kitettek mindent, ami a napi munkájukhoz szükséges.

Posztjukban természetesen ők is felhívást intéztek, nem máshoz, mint a Szolnoki Városüzemeltetési Kft.-hez. A felkérést elfogadták, a kihívást pedig ők is maradéktalanul teljesítették, ennek bizonyítéka a társaság facebook oldalára is felkerült.

Most a RepTár – Szolnoki Repülőmúzeumon a sor, akik a városüzemeltetés kihívását elfogadták. Várjuk a fotót!