Szolnoki diák is képviselte hazánkat Washingtonban

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem csapata nyerte a Philip C. Jessup Nemzetközi Jogi Perbeszédversenyt Washingtonban. Idén több mint 130 ország 680 egyeteme vetélkedett egymással. Ez volt az első alkalom, hogy magyarok hozhatták haza a vándorkupát. A csapat egyik tagja a szolnoki Koncsik Marcell volt.

Melyik ország felelős a jakok pusztulásáért? Aurok, ahol vallási és kulturális okok miatt vadásszák a kipusztulófélben lévő állatot? Vagy Rakkab, ahol a gyógyszeripar feni az állatra a fogát?

Mivel a két szomszédos állam nem tudja eldönteni a vitát, így a hágai Nemzetközi Bírósághoz fordulnak segítségért. Ez volt az a fiktív jogeset, melynek megoldását kérték Földünk legtehetségesebb joghallgatóitól.

Idén az ELTE csapata érvelt legjobban (angolul!) a jakok védelme és a két ország érdekei mellett, azaz – idén először – hazai fiatalok nyerték el a Philip C. Jessup Nemzetközi Jogi Perbeszédverseny vándorkupáját. A négyfős magyar csapat tagja egy korábbi verseghys diák, az egyetemen még csak másodéves Koncsik Marcell volt.

– Az elmúlt harminc esztendőben alig akadt ilyen fiatal versenyző, mint én – meséli Marcell, aki pár napja tért csak vissza az Egyesült Államokból. – Eredetileg egy „kisebb” vetélkedésre jelentkeztem, feltételezve azt, hogy másodévesen még nincsen esélyem bekerülni a ­washingtoni csapatba.

– A tanáraim azonban egy háromkörös kiválasztási procedúra után felajánlották a részvételi lehetőséget a Jessup perbeszédversenyre – taglalja a fiatalember.

Ahhoz, hogy a csapat tagja lehessen, Marcellnek másfél hét alatt (!) kellett leszigorlatoznia nemzetközi jogból, melyet előtte még nem is tanult.

– Két, körülbelül ezeroldalas, angol nyelvű tankönyv tartalmát kellett készség szinten elsajátítanom. Napi tizenkettő-tizennégy órát tanultam, sikerrel. Ez volt a „beugróm” a csapatba – magyarázza. Marcell és társai heteken, hónapokon keresztül készültek a perbeszédre, ketten a felperest, ketten az alperest képviselve.

– Perbeszédünkre negyvenöt percet kaptunk. Otthon számtalanszor elpróbáltuk, videóra rögzítettük, majd azt kielemeztük – mondja Marcell.

Élesben persze minden más: a bírók a legagyafúrtabb kérdésekkel próbálták sarokba szorítani a versenyzőket. A csapatok nem hallhatták egymást, kivéve, ha már kiestek a versenyből.

A 145 csapatot egy héten át tesztelték. A legjobb harminckettő közé már többször került az ­ELTE, de tovább nem jutott. Éppen Marcell volt az, aki bevitte társait a legjobb tizenhat közé.

Az elődöntőbe jutásért a Fülöp-szigetekkel versengtek, a döntőbe kerülésért a többszörös világbajnok Szingapúrral küzdöttek, végül a magyarok a legkeményebb ellenfelet, Columbiát kapták.

– Hatalmas, egyre bővülő szurkolótábor alakult ki körülöttünk. Az, hogy kis országból érkeztünk, kis csapat vagyunk, hogy szinte „ismeretlenül” győzhetjük le az egyik legrangosabb ellenfelet, rendkívül szimpatikus volt a többieknek.

– Amikor felkonferáltak bennünket a döntő előtt, már akkor óriási ováció fogadott. Az eredményhirdetéskor ezer ember ujjongott, mi pedig egymás nyakába borultunk. Felfoghatatlan siker ez – idézi fel Marcell a verseny utolsó, emlékezetes pillanatait.

A magyarok tehát győztek Washingtonban. De mi a helyzet Aurokkal és Rakkabbal? Vajon melyik országot marasztalta el végül a bíróság? Nos, egyiket sem, itt ugyanis nincsen megoldás. A bíróság ezen a versenyen nem mondja meg, ki nyerné az eljárást. Bár…

– Beszélgettünk a verseny kiíróival az ügyről, hiszen bennünket is érdekelne a per kimenetele. Nos, szerintük a gyógyszergyártó cégnek otthont adó állam, Rakkab van jobb pozícióban. A vallási, kulturális jogi álláspontok – bármennyire is a szívünkre hatnak – egyelőre még nem teljesen elfogadottak a nemzetközi bíróság előtt.

Hamar népszerűek lettek

A perbeszéd óta a magyar joghallgatókat szinte szétszedi a média. A fiatalok sejtik, e – pénzzel nem járó – győzelem után számos kapu nyílik ki előttük. Ha a legnevesebb külföldi egyetemekre szeretnének ösztöndíjjal bejutni, csak az a kérdés: melyikbe menjenek.

Vélhetően a munkaadók is két kézzel kapnak majd a végzett hallgatók után. Az ügyvédnek készülő Koncsik Marcellnek azonban még három éve van az ELTE-n, mielőtt lediplomázik. Azt mondja, tudását szeretné külföldön csiszolni, de végleg nem költözne el hazánkból.