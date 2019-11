Szolnoki kajakos is szerepel Kammerer könyvében

Kamera címmel könyv jelent meg a háromszoros olimpiai bajnok, 41 évesen is még aktív kajakozó, Kammerer Zoltán eddigi pályafutásáról.

A Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) székházában tartott könyvbemutatón először a szervezet elnöke, Kulcsár Krisztián köszöntötte a résztvevőket. Beszédében egyedülállóan kiválónak nevezte Kammerert és a kajak-kenut. Valamint azt is megígérte a kiváló sportolónak, hogy ha sikerül kvótát szereznie a tokiói olimpiára, akkor a megnyitón ismét ő viheti a magyar olimpiai csapat zászlaját.

A bizottság elnökétől Storcz Botond, a szintén háromszoros ötkarikás aranyérmes csapattárs vette át a szót. Nemzetközi szinten is kiemelkedő sportolónak nevezte Kammerert, aki szerinte a teljesítménye alapján „mindannyiunk számára példakép”.

Schmitt Pál, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság magyar tagja, a MOB tiszteletbeli elnöke elmondta, neki már volt szerencséje a bemutató előtt elolvasni a könyvet, ami annyira magával ragadta, hogy három és fél óra alatt be is fejezte. Hangsúlyozta, a kötet által az olvasó betekintést nyer a kajakozás világába, bemutatja annak szépségét és emléket állít az egyik legsikeresebb magyar olimpiai sportágnak. Hozzátette: kiderül belőle, hogy Kammerer milyen óriási mennyiségű és minőségi munkát végzett el eddig pályafutása során, és bízik abban, hogy a kötetből sok fiatal merít majd inspirációt a sportolásra.

Az eseményen a könyv főszereplője is megszólalt. Elmesélt egy történetet arról, hogy három olimpiai győzelme közül melyik a legkedvesebb.

– A sydneyi győzelem után odajött hozzám Kőbán Rita, mert látta, hogy valami bajom van, pedig nagyon örültem, hiszen teljesült az álmom. Kérdeztem tőle, neki melyik a kedvesebb a két aranya közül. Erre azt válaszolta, az első az első marad. Ez beleégett a fejembe. Neki is a négyes volt az első. Nekem is, úgy tűnik, elég jó csapatember voltam – magyarázta.

Végül maga a szerző, Pálfalvi Gábor jutott szóhoz, aki elismerte, ő sem gondolta volna, hogy a kötet 430 oldalas lesz.

– Kammerer Zoltán olyan csodabogár tulajdonságokkal rendelkezik, hogy hozzá hasonló egyéniség nincs a sport világában. Rendkívül profi módon próbálja konzerválni magát annak érdekében, hogy jövőre ott lehessen Tokióban, a hatodik olimpiáján, nála este tízkor ma is villanyoltás van – mondta Pálfalvi.

A szerző kiemelte: a könyvben nemcsak a kiváló vezérevezős szólal meg, hanem rajta kívül még hatvanan, akik elmondják a véleményüket erről a páratlan pályafutásról.

Az egyik megszólaló Gál Péter, a Szolnoki Kajak Kenu Klub válogatott kajakozója, aki egy véletlen szerencsének köszönhetően lett Kammerer párja az idei 2019-es szezonban. Olyannyira jó csapatot alkottak, hogy sorra nyerték a válogatókat, ahonnan először Minszkben az Európa játékokon versenyezhettek, majd Szegeden a Világbajnokságon értek el nyolcadik helyezést, ami egy kisebb csodával ért fel.

Péter is részt vett Kammerer könyvbemutatóján, ahol elmondta, büszke arra, hogy egy élő legenda mögött ülhet, sokat tanul a bajnoktól és példaképének tekinti. Beszámolt arról is, hogy a jövőben is együtt folytatják majd a felkészülést és közösen vágnak neki az olimpiai évnek.