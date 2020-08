Szolnoki kórházakban töltötték gyakorlatukat a hallgatók

A Debreceni Egyetem tájékoztatója szerint előbbi intézményben mindhárom szakirány hallgatóit, utóbbiban a gyógytornász szakon tanulókat fogadták a szakemberek, akik elkötelezetten támogatták a fiatalokat választott szakmájuk gyakorlati ismereteinek megszerzésében. Zsuga Judit, a Népegészségügyi Kar dékánja kiemelte: előremutató és sikeres együttműködés kezdődött a kar és a szolnoki kórházak között.

– Az a cél, hogy az egészségtudományi képzések elinduljanak Szolnokon, így adta magát, hogy a meglévő debreceni képzések kapcsán közös szakmai munkába kezdjünk. A Szolnok Campusnak nagyon hallgatóbarát az infrastruktúrája, alacsony a helyi kórházak hallgatói leterheltsége, így a fiataloknak lehetőségük volt egészen közelről megismerkedni a különféle szakterületekkel, betegágy melletti gyakorlatokon vehettek részt.

– A hallgatói létszám nem ment a minőségi oktatás rovására, a kedvező oktatói-hallgatói arány elősegítette a megfelelő gyakorlati oktatást. Gyógytornász és dietetikus kollégák is utaztak Szolnokra, hogy megismerkedjenek az ottani munkatársakkal, és szorosabbra fűzzék az együttműködést. Köszönettel tartozunk az elkötelezett, lelkes munkáért a szolnoki szakembereknek – olvashatóak a dékán szavai az egyetem közleményében.

A hivatalos tájékoztató további sorai szerint az intézményekben a hallgatók szakirányonként változó feladatokkal dolgoztak. A dietetikus hallgatók gyakorlatukat a klinikai dietetika, a táplálkozási tanácsadás területén végezték, emellett betegekkel is foglalkozhattak: táplálkozási analízist végeztek, étrendjavaslatokat fogalmaztak meg, megismerkedhettek az élelmezési osztály működésével.

A népegészségügyi ellenőr hallgatók egy hetet töltöttek az infekciókontroll szervezeti egységben, ellátogattak a mikrobiológiai laborba, tanulmányozták a kórházi osztályok munkáját, valamint megtekinthették a kórházi eszközök fertőtlenítési fázisait a központi sterilizálóban. Molnár Judit harmadéves népegészségügyi ellenőr szakos hallgató elmondta, a rövid idő ellenére a lehető legalaposabb oktatást kapták a szakemberektől a Hetényi Géza kórház higiénés osztályán.

Az egyetem szolnoki kollégiuma várta a hallgatókat

Dr. Szabó Attila, a Szolnok Campus igazgatója a hivatalos közleményben hangsúlyozta, a Debrecenből érkezett fiataloktól és oktatóktól pozitív visszajelzéseket kaptak.

– Kedvezőek az elmúlt hetek tapasztalatai, a kollégiumi elhelyezéssel kapcsolatban és a kórház részéről egyaránt. A campus jól vizsgázott, az elmúlt időszak egy jó teszt is volt arra az esetre, ha a jövőben több olyan fiatal érkezne hozzánk, akik az egészségügy területén folytatnák a tanulmányaikat, végzik évközi, vagy év végi gyakorlatukat. Az oktatókat és hallgatókat is kiemelkedően jó színvonalon tudjuk fogadni – közölte az igazgató. A kezdeményezés folytatását a jövőben is tervezik, a Népegészségügyi Kar szeretné kihasználni a tömbösített gyakorlatokban és a helyi infrastruktúrában rejlő lehetőségeket.